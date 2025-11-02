原因は自分にある。、桜木雅哉出演ドラマOP曲「トレモロ」デジタルリリース決定

7人組ダンスヴォーカルグループ・原因は自分にある。（通称ゲンジブ）が、新曲「トレモロ」を11月8日（土）にデジタルリリースすることを発表した。

「トレモロ」は、現在ABCテレビ（関西ローカル）で放送中の、ゲンジブのメンバー・桜木雅哉も出演するドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』のオープニング曲。ドラマのために書き下ろされ、距離のある二音を反復する奏法”トレモロ”のように、隣り合わない二人が何度も響き合い、心を近づけていく姿を描いた、きらめきと甘酸っぱさに満ちた青春ソング。疾走感あふれるメロディが、日置と渡会のまぶしい恋模様を瑞々しく彩る。来週8日深夜1時放送の第４話に先駆けて、0時よりフルサイズを聴くことができる。

さらに、先月リリースした4thシングル『パラノイドランデブー』に収録されるカップリング曲「ビネットネット」のリリックビデオを本日、公式YouTubeに公開した。今作はシンガーソングライターの笹川真生が楽曲提供し、繊細な美しさと狂気を併せ持つ笹川の天才的なメロディー＆リリックと、ゲンジブの核となるネットカルチャーとのマッチングが魅力的な楽曲。より引き立たせる映像にも注目が集まる。

＜リリース情報＞

原因は自分にある。

「トレモロ」

11月8日デジタルリリース

https://lnk.to/GNJB_tremolo

原因は自分にある。OFFICIAL HP：https://genjibu.jp/