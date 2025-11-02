Mrs. GREEN APPLE大森元貴「“初めて？ 嘘でしょ!?”っていう！」鈴木亮平 初MV出演での“弾けっぷり”秘話を告白

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月27日（月）の放送では、9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」について、リスナーから届いた感想メッセージを紹介しました。――9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」が、大森も出演するキリンビールの新ブランド「キリングッドエール」のCMソングに起用されています。「キリングッドエール」の“ブランドリーダー”として、同CMに出演する大森のほか、綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが就任しています。また、「GOOD DAY」のMV（ミュージックビデオ）には、ミセスのメンバーのほか、大森と「キリングッドエール」のCMで共演したブランドリーダーの綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんも出演して話題になりました。先日公開したMVの「GOOD DAY」すごくいい曲で、毎日お弁当を食べながら聴いています！そこで質問です！ 大森さんと同じ、キリングッドエールのブランドリーダーのお三方がMVに出演してくれることが決まったとき、びっくりしましたか？ 普段のMVだと俳優さんなどが出る機会があまりないと思うので、お三方との撮影時のエピソードを聞かせていただきたいです！（16歳）大森：まず、出ていただけるという話を聞いて、そこからどういう筋書きを書こうか、という。もともとが、お三方ありきではなくて、ちゃんとフルボリュームで出演される方々が決まってから「だったら何ができるかな？」みたいなところとか。もともと“宇宙旅行”を描きたい、というのはあったんだけど、じゃあ、その住民の長になっていただき……みたいな。それぞれが象徴する長を演じてもらおう、とかの細かい設定は、その後からだったんですけど。楽しかったですよね！ 僕とか藤澤とかは、お芝居の現場に我々がお邪魔する機会があって、テレビで当たり前のように拝見していた俳優の方々と一緒にいるという不思議な空間はありましたけども。また、そんな方々が我々の現場にいるというのが、すごい不思議な感覚でしたね！若井：本当に、お力添えいただきましたね……！大森：ね！ お2人は、印象に残ってるエピソードとかありますか？若井：鈴木（亮平）さんが「ミュージックビデオに出演するのは初めて」って言ってたけど……大森：言ってましたね！若井：あの弾けっぷり、最高でしたよね！大森：初めて？ 嘘だろ!? っていう！若井：ダンスの入場シーンも最高でしたね！大森：ね！ 最高だよ!! りょうちゃん（藤澤）、どうですか？藤澤：1番のサビで、僕と若井と浜辺（美波）さんでそれぞれ「GOOD」が抜かれるシーンあるんですけど。「ここ、どうしたらいいですか？」みたいなことを相談しに来てくださって。「じゃあ、みんなでGOODポーズしながら歌いましょう！」みたいな話をして決めたのが、なんかすごく楽しかったし、そういうふうにお話してくださるのが嬉しかった！大森：おぉ〜！藤澤：綾瀬（はるか）さんも！若井：いや、そうよ！ 綾瀬さんもね!!大森：すごいよ、もう！若井：間の時間とかもお話させていただいたけど、めちゃくちゃ優しかったね……！ いい人たちばかり！大森：本当にみなさん、作品のことをちゃんと考えてくださって、そこにどういう動きをしたらいいか、というのをお三方がちゃんと持ってきてくださったのが非常に光栄でした！ ありがとうございました！藤澤・若井：ありがとうございました！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info