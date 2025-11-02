大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、複数のポジションで補強が必要だとされているが、最も緊急性が高いのが左翼手だ。ドジャースは、不振に終わったマイケル・コンフォート外野手の代わりとなる選手を獲得すると見られる。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

外野手の補強が噂される中で、有力候補にあげられているのが、かつでドジャースでプレーしていたニューヨーク・ヤンキースのコディ・ベリンジャー外野手だ。

ベリンジャーはMLB最初の6年間をドジャースで過ごし、MVPと新人王の両方を受賞。通算745試合に出場し、本塁打152、OPS.819を記録した。

しかし、2021年と2022年は打撃不振に苦しみ、打率・本塁打ともにリーグ平均を下回る成績を記録。ドジャースは2022年オフにノンテンダーを選択し、ベリンジャーはシカゴ・カブスと3年契約を結び、今季途中にヤンキースへとトレードとなっていた。

今オフにはヤンキースとの契約最終年のオプションを破棄するとされるベリンジャーの動向について、コロマ氏は「ドジャースはスター選手をドジャー・スタジアムに呼び戻す絶好の機会を得ており、オフシーズンに実現する可能性は十分にある」と言及した。

