有吉「席取りで戦わなきゃいけないのがつらい」ショッピングモールの“フードコート”における不満を吐露

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。今回のアシスタントはアルコ＆ピース・酒井健太と松崎克俊です。10月26日（日）の放送では、有吉が大型ショッピングモールの便利さについて熱弁しました。

◆「ららぽーとに行く人生なんてないと思ってた」

有吉は、家族ができてから雨の日の外出先に悩んでしまうと切り出し、「（独身時代は）ららぽーとに行く人生なんてないと思っていたけど、今ではめっちゃ行く（笑）」と明かすと、2児の父でもある酒井も「めっちゃ行きますよね！」と納得の様子。

子どもができてから大型ショッピングモールの便利さに改めて気づいたと言い、「何でもあるところじゃないとダメだもんね！ なんなら今は『イオンモールはどこだ～？』って“イオンモールおばけ”みたいになってる」と笑います。

一方で「いつもフードコートの席取りで戦わなきゃいけないのがつらい……何か良い方法はないのかね？」と不満を口にします。しかし、そんなフードコートで先日、素敵な出来事に遭遇したと言います。「めっちゃ優しい外国の人がいて、空席を探していたら『困っているの？ 譲ってあげるよ』って、その人がラーメンを食べている途中だったのに立ち上がってくれてさ。ああいう優しさに出会えるとは思わなかった」としみじみ語っていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400

音声コンテンツプラットフォーム 「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！