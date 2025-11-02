大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、リリーフ右腕のブレイク・トライネンの苦戦が目立っている。同選手は昨オフ2年2200万ドルの契約を結んでいるが、この調子が続くようなら契約が重荷になってしまう可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「タナー・スコット投手、トライネン、そしてカービー・イェーツ投手。この3人が集まって、今季のブルペン崩壊を象徴する“三つ首の怪物”を形成している。3人の今季合計年俸は約3432万ドル、そのうちスコットとトライネンは来季も2609万ドルを受け取る見込みだ。もちろん来季に改善する可能性はあるが、そのことが今季の惨状を帳消しにするわけではない」と言及。

続けて、「このオフもまたリリーフ陣に大金をつぎ込み、『次こそはうまくいくだろう』と願うだけになる可能性は高いが、実際それくらいしか手がないのも事実だ。今季は自前で育てたリリーフたちですら、シーズンを通して安定した結果を残せなかった。したがって、今オフはより深い分析と抜本的な見直しが絶対に必要になる。とりわけ、トライネンへの巨額契約という“重荷”は、すべての議論に影を落とすことになるだろう」と記している。

スコット、イェーツとともに失敗の烙印を押された格好のトライネンだが、今後信頼を取り戻すことは果たしてできるのだろうか。

【関連記事】

【了】