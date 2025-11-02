今日の運勢は？ ★11月3日（月・祝）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月3日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月3日（月・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ 桜乃翠月（さくらの・みづき）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？魅力が増して実力もアピールできる一日。思い切って自分らしさを表現していくと、さらに良い運気が舞い込むことでしょう。自信を持って発言などすると、周りの人からも褒められるようです。得意なことで能力を発揮できて、やる気もアップするようです。ポジティブな言葉掛けをしていくと、周囲のモチベーションも高まりそう。皆で協力しながら、良いものが築けるようです。今日は、追い風が吹いて物事がスムーズに進みそうです。趣味などを充分に楽しめる時間も持てることでしょう。散歩などをするのもおすすめ。秋らしい景色を眺めたり、美味しいものを食べてパワーアップ！会話やしぐさで、あなたらしさを伝えていくと◎とくにパートナーや恋人には素直に接すると良いでしょう。遠慮せずに伝えた方が、相手もあなたのことを理解できて印象が良くなるようです。今日は、周りの目を気にせず気楽に過ごせそう。仕事や勉強など、自分のやり方で進めると早く切り上げることができるでしょう。手帳やノートなど、普段使うアイテムを新調すると◎いつもより、積極的になってみると上手くいきそうな日。とくに初めて会う人には、自分のことをしっかり伝えると良いでしょう。明るい色や花柄のアイテムを持っていると対人運がアップ！今のうちにできることを行っておきましょう。とくにニガテなことなどは、午前中に済ませておくと◎一日の中で、やりたいこと・好きなことをする時間が持てるとストレス解消になるようです。普段気にならないことが、気になってしまうかも。自分がリラックスできる環境を作っていくためにも、改善していくと良いでしょう。今日は、身体の調子を整えていくのも◎旬な食材を使って料理をするのもおすすめ。一人で考え事をしていると、色々なイメージやアイデアがわいてくるようです。絵や文などを添えてノートなどに記しておくと良いかもしれません。パートナーや恋人に共有してみるのもアリ。あれもこれもと手を付けると、収拾がつかなくなってしまうかも。今できることを、一つずつ行っていくと良いでしょう。周りの人も巻き込んで一緒にやってみるのも◎ラッキーカラーは白。今日は、スローペースを意識すると上手くいきそう。自分の心や身体のリズムを大事にしてあげると良いでしょう。穏やかな気持ちを保つために、合間の時間に深呼吸などするのも◎気を使うことが増えて、あっという間の一日になりそう。用事などが済んだ後は、自分を取り戻す時間を持ちましょう。マッサージや長めのバスタイムでリラックスを。頑張った自分を褒めてあげて。火星・木星・海王星が水の星座で響き合う今日は、魂の導きが静かに届く日。努力よりも「流れに委ねる」ことで、宇宙の采配が動き始めます。思考を手放し、心の奥に広がる海に身をゆだねて。そこに、真の癒しと再生の光が宿っています。■監修者プロフィール：桜乃翠月（さくらの・みづき）池袋占い館セレーネ所属。「SATORI電話占い」スタート直後からデビューランキング1位、総合ランキング2位を獲得。癒やしの波動を持ち、現実としっかり向き合いながら、幸せな未来に向けて必要なメッセージを伝える。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/