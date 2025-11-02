大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、36歳のミゲル・ロハス内野手が来季限りでの現役引退を表明し話題となった。そのロハスが今オフ、セントルイス・カージナルスに狙われるのではないかという見方が浮上しているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ロハスはチームがナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）進出を決めた日本時間10日、シャンパンファイト中に来季での引退を電撃表明。本人は可能ならばドジャースでキャリアを終えたいとも口にしている。

同メディアは「レッドバード・ランツのトーマス・ゴーヴァン氏は最近、今冬のフリーエージェント（FA）でロハスを獲得するようカージナルスに促した」としつつ、「トーマス・サジェシ内野手やJJ・ウェザーホルト内野手がバックアップ遊撃手になる可能性はあるが、今オフ誰がトレードされるか次第で、彼らの起用は他のチームに委ねられる可能性がある。もしチームがFAでバックアップ遊撃手を確保したいのであれば、ロハスが最適な補強になるだろう。ロハスは2025年シーズンを通してドジャースでプレーし、その役割を考えると堅実な成績を残している」というゴーヴァン氏のコメントを紹介。

続けて、「ロハスはキャリアを通じて非常に高い実績を残してきた。現役引退が近いとはいえ、カージナルスは1年または2年の契約で獲得し、チーム再建を支える戦力として活用できるだろう」と記している。

