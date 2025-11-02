フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督が、得点を量産する日本代表FW上田綺世のパフォーマンスに言及した。1日にオランダメディア『ESPN.nl』が伝えた。

フェイエノールトはエールディヴィジ第11節でフォレンダムと対戦し、上田が2ゴールの活躍を披露。3－1の勝利で首位の座をキープした。

しかし、ファン・ペルシ監督は試合後、「もっと得点できたはずだし、すべきだった」と内容には決して満足しなかった。

「我々は多くのチャンスを作り出し、そのうち10本が枠内シュートだった。これは我々にとって改善すべき点であり、そうすることで試合を楽に運べるようになる。前半30分間は本当に素晴らしいプレーだったし、それで2－0でハーフタイムを迎えるのは、失望感がある」

「試合はとっくに決着がついているべきだった。得失点差は、最終的には重要なポイントになるかもしれない。そのことは話し合った。だからこそ、今日はもっとゴールを決めるべきだったのだ」

上田は今季リーグ戦13ゴール目に伸ばし、得点ランキング首位を快走している。ただ、現役時代に点取り屋として名を馳せたファン・ペルシ監督は、「今日のアヤセは、フィニッシュの鋭さが欠けていたと思う」と指摘。次のように言葉を続け、日本のエースはもっとやれるはずだと発破をかけた。

「彼は2ゴールを決めた。もちろん、それは素晴らしいことだ。しかし、鋭いアヤセなら、今日は5ゴールを決めていたはずだ。彼自身もそれを理解している。彼は得点のチャンスをうまくつかむ。それは素晴らしいことだ。その点については、彼に話す必要もない。しかし、ストライカーとして500パーセントのチャンスを5回も得たなら、もっとゴールを決めるべきだと思う」

フェイエノールトの次戦は6日に行われ、ヨーロッパリーグ（EL）のグループフェーズ第4節でシュトゥットガルトと敵地で対戦する。恩師の言葉に発奮した上田が、ドイツの強敵相手にELでの今季初得点を挙げられるか注目だ。

【ハイライト】上田綺世が圧巻2発 フェイエノールトvsフォレンダム