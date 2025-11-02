練り切りの写真、キンキンの水を飲む、サブスクでマイリスト登録…生見愛瑠が語る“癒される瞬間”は？

生見愛瑠がパーソナリティを務めるTOKYO FMの新ラジオ番組「生見愛瑠 soothing」（毎週日曜13:00～13:30）。癒しの場所、癒しの瞬間、癒されるモノや音楽などをテーマに、心落ち着く時間をみんなで共有する番組です。10月26日（日）の放送は“癒される瞬間”について語りました。

◆めるるが癒される瞬間は？

＜リスナーからのメッセージ＞

「私はバイトで子どもと触れ合っているときに、とてもかわいくて癒されるなと感じていますが、めるちゃんは、忙しいお仕事のなかで“癒される瞬間”はどんなときですか？」

生見：リスナーさんは保育士さんなのかな？ 実は私も小学生の頃はトリマーか保育士さんになりたかったんですよ。だから、小さい子と関わるお仕事はすごく憧れますね。

私のなかで“癒される瞬間”っていっぱいあるんですよ！ そもそも生活していて“嫌な瞬間”があまりなくて、もちろんお仕事しているときもそうですし、食べ物を食べているときとか、SNSで皆さんと会話しているときとか、あと最近は、サブスク（の動画配信サービス）でマイリストに登録しているとき（笑）。

いい作品を見つけて「これは観よう！」ってマイリストのバッテンを押すときが結構幸せで、その溜まったリストを観るのがめっちゃ好きです。どんどん溜まっていくのが幸せすぎて、私は今それが最高に楽しいです！

あとは（和菓子の）練り切りの写真をアルバムに保存する瞬間も「あ、増えた！」ってうれしく思います。寝落ちしている瞬間も大好きだし、冷蔵庫からキンキンのお水を飲む瞬間も幸せで大好きです（笑）。

私、冷たいお水が大好きで、本当は良くないと思うんですけど、極限まで喉を乾かして、帰ったときにキンキンに冷えた水を飲む瞬間が幸せで大好きです（笑）。

＜番組概要＞

番組名：生見愛瑠 soothing

放送日時：毎週日曜 13:00～13:30

パーソナリティ：生見愛瑠

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/f/soothing/message

番組公式X：@meruru_jfn