阪神は2日、植田海選手がFA権を行使せず、阪神タイガースに残留することが決まったと発表した。
植田は球団を通じて「このチームで野球をやりたい気持ちが強かったことが、残留を決めた1番の理由です。来シーズンもファンの皆様に熱い応援をいただけるよう、精一杯頑張ります」とコメント。
植田は14年ドラフト5位で阪神に入団。18年に104試合に出場し、近年は代走・守備固めを中心に出場し、今季も42試合に出場した。
阪神は2日、植田海選手がFA権を行使せず、阪神タイガースに残留することが決まったと発表した。
植田は球団を通じて「このチームで野球をやりたい気持ちが強かったことが、残留を決めた1番の理由です。来シーズンもファンの皆様に熱い応援をいただけるよう、精一杯頑張ります」とコメント。
植田は14年ドラフト5位で阪神に入団。18年に104試合に出場し、近年は代走・守備固めを中心に出場し、今季も42試合に出場した。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。