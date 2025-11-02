ウィメンズ・スーパーリーグ（イングランド女子1部）第7節が1日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）の選手たちが対戦。マンチェスター・シティがFW藤野あおばの決勝点でウェストハムを下した。

マンチェスター・シティでは藤野のほか、MF長谷川唯とGK山下杏也加がスターティングメンバーに名を連ね、ウェストハムではFW植木理子とDF遠藤優が先発出場した。16分には遠藤のパスを受けた植木がペナルティエリア内からシュートを放ったが、これはGK山下に防がれる。

すると26分、マンチェスター・シティが先制に成功する。敵陣でボールを奪ったフィフィアネ・ミデマーがペナルティエリア手前まで持ち運んで相手を引きつけると、左でフリーとなった藤野にラストパスを託す。藤野は左足でゴールへ流し込み、2試合連続となる今季リーグ戦3点目を記録した。

1点リードで折り返したマンチェスター・シティは69分、敵陣中央でフリーキックを得ると、キッカーを務めた長谷川がゴール前に柔らかい浮き球を供給。ゴール前で味方が合わせたが、ヘディングシュートはクロスバーを叩き、マンチェスター・シティは追加点を奪えなかった。

それでも1点を守り切ったマンチェスター・シティは、6連勝で2位をキープした。一方、ウェストハムは開幕7連敗で最下位に沈んでいる。次節、マンチェスター・シティは9日になでしこ4人を擁するエヴァートンと、ウェストハムはレスターと対戦する。

【ハイライト動画】藤野が決勝点 マンC対ウェストハム