タレント・辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でインフルエンサー・希空(のあ)が1日、札幌市豊平区の北海きたえーる(北海道立総合体育センター)で開催された北海道最大級のファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」(「サツコレ2025AW」)に出演した。

希空

希空は「Darich STAGE」のステージで、ミニスカートにニーハイブーツを合わせた冬らしいフェミニンカジュアルな装いを披露。太ももの“絶対領域”を見せながらランウェイを歩いた。

同ステージでは、ファーストフェイスを務めたなごみをはじめ、おさき、中川紅葉、二宮沙奈、りんか、塚本恋乃葉、さくら、みゆも出演。ステージ内でのミニフィナーレでは、バッグや帽子などのアイテムを客席へ投げ込みプレゼントするスペシャルな演出も行われた。

23回目の開催となった今回の「サツコレ2025AW」は、「ICE MONSTER」をテーマに掲げ、誰もが個性を認め合い支え合いながら、自然と共に生きる強くしなやかな在り方を表現。多彩な演出とともに、120名以上の豪華出演者による約4時間半におよぶ充実のステージを展開した。

