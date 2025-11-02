阪神は2日、ジョン・デュプランティエ投手の帰国を発表した。
デュプランティエは球団を通じて「完璧な1年でした。長さにしても、すごく長く感じたわけでもなく、かといって短かったということもなく、本当に楽しい生活をすることができました。特にいろんなことを経験することができた期間だったので、本当にいい一年になったと思います」とコメント。
デュプランティエは来日1年目の今季、15試合・90回2/3を投げ、6勝3敗、防御率1.39、奪三振はイニングを大きく上回る113と、リーグ優勝に貢献した。
