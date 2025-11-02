福岡県北部に位置し、福岡市と北九州市のほぼ真ん中にある鞍手町(くらてまち)。インターチェンジやJR鞍手駅があり交通アクセスも抜群で、都会に近い利便性と緑豊かな田舎らしさを併せ持つまちです。

今回は、平成28年から毎年鞍手町で開催されている恒例イベント「くらてのまるしぇ」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

まちの魅力を堪能! 「くらてのまるしぇ」について

くらてのまるしぇ

・開催日時：2025年11月9日(日)10時～15時

・開催場所：鞍手町役場・鞍手町役場横のこども広場(福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2080番地2)

・アクセス：【公共交通機関】JR「鞍手駅」から徒歩14分、西鉄バス「くらて病院」から徒歩3分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

「くらてのまるしぇ」は、グルメや催しなど、まちの魅力や味覚を楽しむことができる鞍手町の代表的なイベント。回を重ねるごとに来場者数が増加しているそうです。

キッチンカーや野菜・加工品の販売、縁日など39店舗の出店やフリーマーケットを楽しめるほか、毎回大盛況のステージイベントも開催! 南陵太鼓の演奏や南米音楽の演奏など盛りだくさんです。

役場内カフェ「ソアレ」も営業し、大人気のつるぎバーガーなどの軽食やコーヒーなどのドリンクを味わうことができるのも魅力です。

自治体からのメッセージ

「くらてのまるしぇ」を通じてまちの良さや魅力を知っていただければ嬉しいです。多くの方のご来場をお待ちしております。

鞍手町のふるさと納税返礼品について

本場の味を自宅で楽しめる牛もつ鍋セット、焼あごだし風味の茶わん蒸しを紹介します。どちらも鞍手町の中で人気の返礼品なのだとか!

牛もつ鍋 おおいし 博多もつ鍋 味噌味

・提供事業者：株式会社大石

・内容量：2～3人前(国産牛もつ小腸 300g、鍋スープ 500g、ゆでちゃんぽん 200g、ごま、唐辛子)

・寄附金額：1万6,600円

旨みたっぷり! こだわりの国産牛もつのみを使用した牛もつ鍋のセットです。最後の一滴まで飲み干したくなるコクのようなある味噌スープは、野菜との相性も抜群。〆のちゃんぽん麺も一緒に届きます。

焼あごだし風味 豊かなこだわり卵のなめらか茶碗蒸し

・提供事業者：独楽

・内容量：8個

・寄附金額：1万3,200円

厳選した昆布と鰹節、焼きあごを使用したこだわりの出汁でつくる茶わん蒸しです。卵は鞍手町の特産品である、味宝卵(みほうらん)の朝採れ卵を使っているほか、海老からお餅まで、満足できる具だくさんな逸品。

今回は福岡県鞍手市のイベント「くらてのまるしぇ」と、人気の返礼品を紹介しました。野菜や加工品の販売やキッチンカーなどのさまざまなお店、多彩なステージイベントを楽しめるイベントです。鞍手町の魅力を思う存分堪能できる一日になること間違いなし! 気になる人は、ぜひチェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者