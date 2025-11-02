セリエA第10節が1日に行われ、クレモネーゼとユヴェントスが対戦した。

昇格組のクレモネーゼは、9試合を終えてここまでわずか1敗。3勝5分け1敗で8位に位置。対するユヴェントスは、開幕3連勝スタートも、その後に連敗を含む5試合未勝利。イゴール・トゥドール監督を解任すると、前節は暫定体制の下でウディネーゼに勝利。今節からは元イタリア代表指揮官のルチアーノ・スパレッティ監督が率いることとなった。

新指揮官の初陣となった試合は、いきなりスコアが動くことに。2分、ボックス付近で細かくパスを繋ぐと、ウェストン・マッケニーのパスを受けたロイス・オペンダがヒールパス。これはクリアされるものの、ファーサイドに走り込んだフィリップ・コスティッチにボールがこぼれ、そのまま蹴り込み先制に成功した。

ユヴェントスは手堅く試合を進めていく一方で、クレモネーゼも粘り強く戦っていく。しかし、次にゴールを奪ったのはまたしてもユヴェントス。右サイドをフランシスコ・コンセイソンが仕掛けて崩すと、クロスのこぼれ球をアンドレア・カンビアーゾが蹴り込み、リードを広げる。

2点ビハインドとなったクレモネーゼだったが、83分に反撃。自陣からのロングフィードをフェデリコ・ガッティと競り合ったジェイミー・ヴァーディが収めると、そのまま持ち出しゴール。クレモネーゼが1点を返すことに成功した。

クレモネーゼはなんとか同点に追いつきたいところだったが、ユヴェントスがしっかりと時計を進めて試合終了。スパレッティ新体制のユヴェントスが初陣で見事に勝利しリーグ戦連勝。一方のクレモネーゼは今季2敗目を喫することとなった。

【スコア】

クレモネーゼ 1ー2 ユヴェントス

【得点者】

0ー1 2分 フィリップ・コスティッチ（ユヴェントス）

0ー2 68分 アンドレア・カンビアーゾ（ユヴェントス）

1ー2 83分 ジェイミー・ヴァーディ（クレモネーゼ）