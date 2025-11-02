東京～NYがわずか37分!? 宇宙を経由する次世代輸送「ポイント トゥ ポイント」とは？

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。10月26日（日）の放送は、NPO法人 日本宇宙旅行協会会員であり、一般社団法人 宙ツーリズム推進協議会の荒井誠さんをゲストに迎えて、お届けしました。

◆目指すは宇宙体験のプロデュース

一般社団法人 宙ツーリズム推進協議会は、「空（SKY）」「宇宙（SPACE）」「スペース（UNIVERSE）」といった“宙”に関わる全国の施設や団体、旅行会社などが参加する、官民学連携の非営利団体です。

協議会に所属する荒井さんは、広告会社・電通でマーケティングやプロモーションに携わりながら、「宇宙を日常に近づける」ことを目指し、宇宙ラボの立ち上げにも関わってきました。スタンフォード大学で学び、「宇宙マーケティング」という新たな概念を提唱。宇宙をビジネスや文化にどう接続するかをテーマに活動し、民間宇宙旅行時代に向けた産学官（民間企業（産）、大学など（学）、政府・地方自治体（官））のネットワークづくりを推進しています。

荒井さんは、自身が宇宙に行きたいという思いよりも、「宇宙をどう楽しめる場所にするか」という発想で活動しているといいます。「いずれは“月でオリンピック”のようなイベントをやってみたいです。『青い地球を見たい』『無重力を体験したい』だけでは、何度も行きたいと思う人は少ないような気がします。宇宙体験そのものをプロデュースするのが夢です」と思いを語りました。

◆民間の宇宙旅行者が急増！

現在、宇宙旅行はすでに「お金を払えば行ける」時代に突入しています。荒井さんによると、2021年には職業宇宙飛行士よりも、民間で宇宙へ行った人の数のほうが多くなったといいます。「滞在が長くなったこともあるのですが、今は100人近い方が民間で宇宙に行っています」と説明します。

荒井さんがもっとも身近な宇宙旅行として紹介したのは「サブオービタル飛行」。軌道までは行かずに大気圏を抜け、数分間の無重力を体験して帰還するスタイルで、所要時間はおよそ1時間です。かつては2,000〜3,000万円ほどで販売されていましたが、現在は7,000万円にまで上昇し、応募が殺到しています。

さらに、本格的な「軌道宇宙旅行」では、4人ほどが宇宙船に乗り、地球を周回して帰還する4泊5日の旅も始まっています。こちらは何十億円ともいわれる高額な体験です。そして、前澤友作さんの挑戦で知られる「ISS滞在型宇宙旅行」は、100億円規模に及ぶといわれています。

◆宇宙を経由した高速移動がもうすぐ実現？

宇宙旅行の先にあるのが、月周回や月着陸を目的とした「月旅行」です。まだ計画段階ですが、現実味を帯びつつあります。「あとは“なんちゃって宇宙旅行”や“ほぼ宇宙”と呼ばれているものもあります。100キロ上空が宇宙と言われているのですが、こちらは気球で30キロ上空まで上昇するものです」と荒井さん。宇宙に近い風景を楽しむもので、価格は2,000万円ほど。アメリカをはじめ、北海道の企業もこの事業に取り組んでいます。

さまざまな宇宙体験があるなかで、荒井さんが特に注目しているのが「ポイント トゥ ポイント」と呼ばれる次世代輸送です。これは、宇宙空間を経由して、東京からニューヨークまでをわずか37分で移動するという構想になります。「宇宙空間に出ている時間が約20分ほどあり、そのあいだは無重力も楽しめます」と紹介します。

技術的にはすでに実現可能で、まずは物流用途、たとえば「移植用の心臓を運ぶ」といった緊急輸送から導入される見込みです。「安全性が担保されれば、次は人の移動になると思います」と、未来図を語ってくれました

また、番組のテーマ「手紙」にちなみ、荒井さんは思い出深いエピソードを披露。かつて海外滞在中、毎週のように母親へエアメールを送っていたという荒井さん。「帰国してから母に『連絡がなかった日本にいるときよりも、遠くいたときのほうが近く感じた』と言われましたね」と振り返りました。

今回の放送では、荒井さんが「SUNDAY’S POSTをお聞きの地球のみなさんへ」というタイトルで、特別な手紙を読み上げました。

