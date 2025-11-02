ブンデスリーガ第9節が1日に行われ、バイエルンとレヴァークーゼンが対戦した。

昨シーズン王者で首位のバイエルンと、一昨シーズンの王者であるレヴァークーゼンの対戦。バイエルンは今シーズンの公式戦で14連勝と無傷の状態。欧州5大リーグのクラブとして、連勝の新記録を樹立した中で何的のレヴァークーゼンをホームに迎えた。ミッドウィークにはチャンピオンズリーグ（CL）のパリ・サンジェルマン（PSG）戦を控える中で、ハリー・ケインやルイス・ディアス、マイケル・オリーズらはベンチスタート。日本代表DF伊藤洋輝はトレーニングに復帰したものの、メンバー外が続いている。

対するレヴァークーゼンは、今シーズンのブンデスリーガでわずか1敗も5位に位置。リーグ戦では4連勝中ということもあり、バイエルンの連勝ストップに挑むこととなった。

立ち上がりは拮抗した展開となり、レヴァークーゼンは前からハメに行く展開となった中、バイエルンが一瞬の隙を突いて先制。25分、トム・ビショフのロングスルーパスで背後を取ると、セルジュ・ニャブリが独走し最後はGKの股間を抜いたシュートを沈めた。

一瞬の隙を突いて先手を奪ったバイエルンは、31分には右サイドからのコンラート・ライマーのクロスをボックス中央でニコラス・ジャクソンがドンピシャヘッド。前半のうちにリードを2点に広げると、攻め手を緩めないバイエルンは40分、相手の背後をとったニコラス・ジャクソンがネットを揺らすも、これはオフサイドの判定となる。

しかし、バイエルンは44分、ボックス内左からラファエル・ゲレーロがグラウンダーのクロスを入れると、ロイク・バデのオウンゴールを誘発。前半だけで3点のリードを手にし、15連勝を大きく手繰り寄せることとなる。

後半に入っても試合のペースはバイエルン。レヴァークーゼンはなかなかゴールに迫っていけないでいると、バイエルンは59分にケイン、L・ディアス、オリーズを同時に投入し火力を高めていく。

選手交代後もレヴァークーゼンを圧倒し続けるバイエルン。レヴァークーゼンに対して危ないシーンをほとんど作らせずにタイムアップ。3ー0で快勝を納め、前人未到の公式戦15連勝を達成。リーグ戦も9連勝で首位をがっちりキープし、PSG戦に向けて良い流れを継続させた。

【スコア】

バイエルン 3ー0 レヴァークーゼン

【得点者】

1ー0 25分 セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

2ー0 31分 ニコラス・ジャクソン（バイエルン）

3ー0 44分 オウンゴール（バイエルン）

