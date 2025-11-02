ラ・リーガ第11節が1日に行われ、アトレティコ・マドリードとセビージャが対戦した。

前半はアウェイのセビージャがアトレティコ・マドリードの攻撃を抑え込み、ゴールレスのまま後半へ。その後半も膠着した状況が続いたものの、ホームのアトレティコが徐々に圧力を強めていくと、60分すぎにアトレティコ・マドリードがPKを獲得。これをフリアン・アルバレスが決めて均衡を破った。

勢いに乗るアトレティコは77分、右サイドでボールを奪ったジュリアーノ・シメオネがそのままボックス内に侵入し、ゴールライン際から折り返したボールをティアゴ・アルマダが流し込んでリードを広げることに成功する。さらに終盤の90分には、途中出場のアントワーヌ・グリーズマンがボックス中央から右足でシュートを流し込んでダメ押しの3点目。停滞した前半から一転、後半の3発で勝ち点3を手にしたホームチームがリーグ戦3連勝を達成した。

この結果、同日の試合で同じく勝利した3位ビジャレアルとの勝ち点1差をキープして追走。暫定ながら2位バルセロナとの勝ち点差を「3」とした。一方のセビージャはバルセロナ戦の勝利後、3連敗という結果に。次節はアトレティコがレバンテと、セビージャはオサスナと対戦する。

【スコア】

アトレティコ・マドリード 3－0 セビージャ

【得点者】

1－0 64分 フリアン・アルバレス（PK／アトレティコ・マドリード）

2－0 77分 ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード）

3－0 90分 アントワーヌ・グリーズマン（アトレティコ・マドリード）