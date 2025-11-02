ブンデスリーガ第9節が1日に行われ、ザンクトパウリとボルシアMGが対戦した。

日本代表でもプレーするMF藤田譲瑠チマとFW町野修斗の日本人対決が期待された中、藤田は先発出場、町野はベンチスタートとなった一戦。リーグ戦5連敗中の14位ザンクトパウリと、今季未勝利で最下位のボルシアMGの対戦となった中、一方的な展開となった。

まずは15分、ザンクトパウリのビルドアップのミスを突いたボルシアMGは、ハリス・タバコビッチが無人のゴールへと流し込んで幸先良く先制に成功。長いVARチェックが入ったものの、ゴールが認められた。

さらに40分には相手の背後を取ると、パスを受けたフランク・オノラがグラウンダーのクロス。これをタバコビッチが足を伸ばして押し込み、2点をリードして前半を終える。

2点リードで試合を折り返したボルシアMG。今シーズンのリーグ戦初勝利を目指す中、町野は57分から途中出場を果たし、藤田との日本人対決が実現。すると75分には、フロリアン・ノイハウスの自陣からのロングボールをタバコビッチが収めると、折り返しをボックス内で町野がダイレクトシュート。これがネットを揺らし、移籍後のブンデスリーガ初ゴールを記録。ミッドウィークのDFBポカールに続いて2試合連続でのゴールとなった。

3点を奪い、初勝利が近づいたボルシアMGは80分には町野がボックス左からシュート。これはGKにセーブされるも、浮き球を最後はオスカー・フラウロが蹴り込んで4点目。そのまま試合は終了し、ボルシアMGは今シーズンのブンデスリーガ初勝利を快勝で収めることに成功。一方のザンクトパウリは、6連敗となってしまった。

【スコア】

ザンクトパウリ 0ー4 ボルシアMG

【得点者】

0ー1 15分 ハリス・タバコビッチ（ボルシアMG）

0ー2 40分 ハリス・タバコビッチ（ボルシアMG）

0ー3 75分 町野修斗（ボルシアMG）

0ー4 80分 オスカー・フラウロ（ボルシアMG）

【動画】町野修斗が2戦連発！移籍後ブンデス初ゴール！