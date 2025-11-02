ブンデスリーガ第9節が1日に行われ、マインツとブレーメンが対戦した。

リーグ戦4連敗で16位に位置するホームのマインツは、MF佐野海舟がボランチの一角で先発した一方で、MF川﨑颯太は今節もベンチスタートに。対するアウェイのブレーメンは、DF菅原由勢が右サイドバックとして8試合連続の先発出場。日系ドイツ人の長田澪ことGKミオ・バックハウスもスタメンに名を連ねた。

試合は、一進一退の攻防が続く中で迎えた36分、マインツが先手を奪う。右サイドからクロスを上げると、ファーサイドで菅原にクリアされるも、これがゴール前への折り返しとなり、これを収めたシルヴァン・ヴィドマーが素早くシュート。一度はGKミオ・バックハウスに阻まれたが、こぼれ球をベネディクト・ホラーバッハが折り返し、最後はヴィドマーがネットを揺らした。

迎えた後半も互いに好機を生かせないまま終盤を迎えると、86分にブレーメンが試合を振り出しに戻す。右サイドからアーリークロスが上がると、ボックス左で待ち構えていたイェンス・ステーイが右足でダイレクトボレー。これがゴール右隅に決まると、試合は1－1のままタイムアップを迎えた。

マインツの佐野は今節も攻守に渡ってピッチの広範囲をカバーし、フル出場。一方、ブレーメンの菅原もフル出場し、何度かタイミングの良い攻め上がりを見せたが、ハイボールの対応に苦しむ場面も。なお、マインツの川﨑に出場機会は与えられなかった。

マインツは次節、11月9日に敵地で堂安律擁するフランクフルトと対戦。ブレーメンはホームでヴォルフスブルクを迎え撃つ。

【スコア】

マインツ 1－1 ブレーメン

【得点者】

1－0 36分 シルヴァン・ヴィドマー（マインツ）

1－1 86分 イェンス・ステーイ（マインツ）