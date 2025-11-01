大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場での動きが注目されている。中には信ぴょう性に欠けるような補強案もあるが、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手については可能性はゼロではないかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「今オフ注目を集めているのはスクーバルだ。彼の契約は残り1年で、まだ延長には至っていない。MLB.comのマーク・ファインサンド氏によれば、今オフにスクーバルがトレードでタイガースを離れる可能性は十分にあり得るという。そして、その有力な獲得候補としてドジャースの名前を挙げている」と言及。

続けて、「こうした場面でドジャース、フィラデルフィア・フィリーズ、サンディエゴ・パドレスといった優勝を狙う球団を除外することはできない。もしドジャースが動くとすれば。ホスエ・デポーラ外野手を含むトレードになる可能性が高い。ドジャースは現在、MLBパイプラインのプロスペクトトップ100に7人もの選手が名を連ねており、さらに格安契約の新星・佐々木朗希投手も擁している。編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は決断を下すなら、交渉の“切り札”を数多く持っているわけだ」というファインサンド氏の見解を紹介している。

ドジャースは現時点では先発陣の頭数は揃っているが、2年連続のサイヤング賞受賞も有力視されるスクーバルを狙うことはあるのだろうか。

