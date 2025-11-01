大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースは1日（日本時間2日）、『MLBワールドシリーズ2025』第7戦でトロント・ブルージェイズと対戦。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
大谷は、「1番・投手兼指名打者（DH）」でスタメン出場。2025年シーズンのワールドシリーズ制覇チームがきまる大一番で、満を持しての二刀流起用となった。
前回登板となった第4戦では、7回途中4失点で敗戦投手に。強力ブルージェイズ打線に対し。リベンジを果たせるか。
一方の打撃では、前日に3試合ぶり安打となる二塁打を記録。この日は投打に渡る活躍を見せ、チームを世界一連覇に導きたい。
試合は、日本時間9時00分にプレイボール予定だ。
先攻：ドジャース
1番（指）大谷翔平
2番（捕）ウィル・スミス
3番（一）フレディ・フリーマン
4番（遊）ムーキー・ベッツ
5番（三）マックス・マンシー
6番（右）テオスカー・ヘルナンデス
7番（中）トミー・エドマン
8番（左）キケ・ヘルナンデス
9番（二）ミゲル・ロハス
（投）大谷翔平
後攻：ブルージェイズ
1番（指）ジョージ・スプリンガー
2番（左）ネイサン・ルークス
3番（一）ブラディミール・ゲレーロJr.
4番（二）ボー・ビシェット
5番（右）アディソン・バーガー
6番（捕）アレハンドロ・カーク
7番（中）ドールトン・バーショ
8番（三）アーニー・クレメント
9番（遊）アンドレス・ヒメネス
（投）マックス・シャーザー
