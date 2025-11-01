大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースは1日（日本時間2日）、『MLBワールドシリーズ2025』第7戦でトロント・ブルージェイズと対戦。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。

大谷は、「1番・投手兼指名打者（DH）」でスタメン出場。2025年シーズンのワールドシリーズ制覇チームがきまる大一番で、満を持しての二刀流起用となった。

前回登板となった第4戦では、7回途中4失点で敗戦投手に。強力ブルージェイズ打線に対し。リベンジを果たせるか。

一方の打撃では、前日に3試合ぶり安打となる二塁打を記録。この日は投打に渡る活躍を見せ、チームを世界一連覇に導きたい。

試合は、日本時間9時00分にプレイボール予定だ。

先攻：ドジャース

1番（指）大谷翔平

2番（捕）ウィル・スミス

3番（一）フレディ・フリーマン

4番（遊）ムーキー・ベッツ

5番（三）マックス・マンシー

6番（右）テオスカー・ヘルナンデス

7番（中）トミー・エドマン

8番（左）キケ・ヘルナンデス

9番（二）ミゲル・ロハス

（投）大谷翔平

後攻：ブルージェイズ

1番（指）ジョージ・スプリンガー

2番（左）ネイサン・ルークス

3番（一）ブラディミール・ゲレーロJr.

4番（二）ボー・ビシェット

5番（右）アディソン・バーガー

6番（捕）アレハンドロ・カーク

7番（中）ドールトン・バーショ

8番（三）アーニー・クレメント

9番（遊）アンドレス・ヒメネス

（投）マックス・シャーザー

【関連記事】

【了】