マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、自身のYouTubeチャンネルで“ジョーカー（『バットマン』に登場する悪役）”に仮装してハロウィンを楽しむ姿を公開した。

ハーランドは今季、ここまで公式戦12試合に出場して12ゴール1アシストを記録。プレミアリーグでは11ゴールで得点王ランキング首位を独走し、9月度のリーグ月間最優秀選手に選ばれたほか、10月度のリーグ月間最優秀選手賞の候補にも選ばれている。

そんなハーランドは、10月31日に自身のYouTubeチャンネルで「ジョーカーに仮装してマンチェスターの街に潜入した！」という動画を投稿した。「人生で1度も仮装したことがないんだ」と語りつつ、ジョーカーに変装。そして、恋人のイザベル・ハウゼン・ヨハンセン氏との間に生まれた子どものため、オムツを買いに夜の街へ直行した。また動画内では、オムツを購入した店内で自身が「アーリング・ハーランド」だと見抜かれてしまう場面もあった。

なお、ハーランドがYouTubeチャンネルを開設したのは今年9月。この動画の他にも「プロサッカー選手の1日」と題した動画を投稿しており、コーヒーに対するこだわりを語り、朝食や夕食を調理したりなど、プライベートを楽しむ姿などを積極的に公開している。

【動画】ハーランドが仮装して街へ買い物に！