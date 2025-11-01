大阪発4人組バンドDeNeel、キャリア最大規模の東名阪ワンマンツアー開催決定

大阪発4人組バンドDeNeelが、11月1日に渋谷で開催したDeNeel TWO-MAN LIVE TOUR「PROMENADE」東京公演にて、キャリア史上最大規模となる東名阪ワンマンツアー「DeNeel One-Man Tour 2026」の開催を発表した。
ツアーは2026年2月14日（⼟）愛知・名古屋 ell.FITS ALLを皮切りに、翌15日（⽇）大阪・心斎橋 ANIMA、そして2月21日（⼟）東京・渋谷 Spotify O-WESTでファイナルを迎える。チケットは、チケットぴあにてオフィシャル最速抽選先行受付がスタート。
また、9月24日（火）に配信リリースされた最新デジタルシングル「プルースト」のOfficial Lyric Videoも、同公演の終演にあわせてYouTubeにて公開となった。
＜リリース情報＞
DeNeel
Digital Single「プルースト」
2025年9月24日（火）リリース
＜ライブ情報＞
DeNeel One-Man Tour 2026
2026年2月14日（土）愛知・名古屋 ell.FITS ALL
2026年2月15日（日）大阪・心斎橋 ANIMA
2026年2月21日（土）東京・渋谷 Spotify O-WEST
オフィシャル最速抽選先行（チケットぴあ）
受付期間：2025年11月1日（土）21:00〜11月9日（日）23:59
チケット料金：¥3,800（税込 / D代別）
受付URL：https://w.pia.jp/t/deneel-oneman-tour2026/
Official Site：https://deneel.jp/