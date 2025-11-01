「僕たちの土曜日のメイン番組だった！」EPO “ひょうきん族”世代からの反響に感謝「テレビを通じて、私の歌がいろいろな人の記憶に残っているのはありがたい」

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回の放送のゲストは、2025年にデビュー45周年を迎えたシンガーソングライターのEPO（エポ）さん。シュガー・ベイブの「DOWN TOWN」のカバーでつかんだチャンスなどについて語っていただきました。

＜プロフィール＞

東京都出身のEPOさんは、1980年に山下達郎さんらが在籍していた伝説のバンド、シュガー・ベイブの「DOWN TOWN」のカバーでデビュー。フジテレビ系のバラエティ番組「オレたちひょうきん族」（1981年～1989年）のエンディングテーマで一躍有名になり、数多くのＣＭソングやシンガーに楽曲を提供するなど作曲家としても活躍。

1988年にイギリス・ロンドンへ渡り、帰国後はセラピストの資格も取得。2025年で45周年を迎え、10月1日に最新アルバム『EPOFUL』をリリースしました。

＊

唐橋：EPOさんの（デビュー曲）「DOWN TOWN」は、人気バラエティ番組（オレたちひょうきん族）のエンディングテーマソングでしたね。

EPO：そうですね。この頃思うのは、（「ひょうきん族」が放送されていた）あの頃に小学生や中学生で、「僕たちの土曜日のメインの番組だった！」っていう人がたくさんいらして。

唐橋：そうですよ！

EPO：テレビを通じて、私の歌が、いろいろな人たちの記憶に残ってもらえているのは、すごくありがたいことですよね。

唐橋：もう本当に、毎週毎週「DOWN TOWN」を聴いていた感じですからね。

＊

現在のEPOさんの魅力が詰まった楽曲に加え、資生堂CMソングとして知られる「Gift～あなたはマドンナ」「う・ふ・ふ・ふ」を初セルフカバーしたニューアルバム『EPOFUL』は好評発売中です。

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/color/