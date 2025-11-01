香音「3回ブリーチ」でも“潤ツヤ髪”の秘訣は!?「お風呂のなかでのケアが一番大切」「本当に傷みやすいので」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。10月26日の放送では、美肌・美髪を保つ秘訣などについて語りました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：お肌のケアやスキンケア、髪の毛のケアで一番大切にされていることは何かありますか？香音：私は結構お風呂のなかでのケアが一番大切かなと思っていて、気を付けています。FUKAMI：どういうケアをするのですか？香音：お風呂のなかでのメイクを落とす段階とか、化粧水とかを入れる前の段階で、メイク落としで、すごく優しく洗ってあげたり、シャンプーの段階で、ゴシゴシ洗いすぎないとか。今ちょうど役でブリーチをしていて、髪の毛が本当に傷みやすくて。FUKAMI：笑っちゃうくらいキレイですよ！香音：本当ですか？FUKAMI：若いというのもあるかもしれませんが、メンテナンスされていますか？香音：しています！すみれ：この色で、このキレイさはなかなか保てない。香音：3回ブリーチしています。一度、タワシみたいになってしまって、それが悲しくなって、「よし！ 今日からいいものを使うぞ！」となって、自分の髪の毛の特徴を美容師さんに教えていただいて、それで選んだり。お家のお風呂に私のシャンプー＆トリートメントコーナーがあるのですが、4種類ずつくらい置いていて、それを使い分けています。FUKAMI：スキンケアで使い分けの話を聞きましたが、髪もそうなんですね！ 髪の毛って、やっぱりブリーチしちゃうと、若い子はちょっとみすぼらしくなりやすいんですよ。香音は本当に、中年のお金持ちの人の髪の毛みたい！ 大人の人は白髪隠しで金髪にするでしょう。それの、すごく丁寧にケアをしている髪の毛って、すごく潤いがあって、ハリもあるんですよ。香音さんは、そんな髪の毛をしています！香音：本当ですか？FUKAMI：本当にキレイ！香音：ちょうど昨日と一昨日の撮影で、“顔面ケーキ”を食らって（生クリームが付いたりして）髪がバシバシになったのですが（笑）。FUKAMI：それでもキレイを保っている！番組では他にも、月１での韓国美容旅行などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/