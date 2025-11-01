2025年のプロ野球が幕を閉じ、選手または監督、コーチの退団といった情報が多く出回っている。また、退団した選手の中には、かつてタイトルを獲得した有力選手も存在し、去就が注目されている。今回は、今季に所属先を退団した、タイトルホルダーを取り上げたい。

高橋礼

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／90kg

・生年月日：1995年11月2日

・経歴：専大松戸高 - 専修大

・ドラフト：2017年ドラフト2位（ソフトバンク）

読売ジャイアンツでの復活を誓った高橋礼だが、移籍2年目の今季は一軍登板を果たせないまま、チームを去ることになった。

高橋は専修大を卒業後、2017年のドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。プロ2年目の2019年、ローテーションを守り抜き12勝をマークすると、同年の新人王に輝いた。

翌2020年はリリーフとしてフル回転し、52試合の登板で27ホールドポイント（4勝2敗23ホールド）、防御率2.65の成績を収めた。

しかし、2020年は制球難が深刻に。同年は11試合の一軍登板で防御率5.82と成績を落とし、復活の糸口を掴めていなかった。

そんな中、2023年オフにトレードで巨人に移籍。昨季は4月こそ安定感を発揮したが、活躍は長く続かなかった。さらに今季はファームでも精彩を欠き、防御率5点台と苦しんだ。

今季は一軍のマウンドに上がれず、戦力外通告を受けた高橋。今後の去就が注目される。

田中広輔

・投打：右投左打

・身長／体重：184cm／96kg

・生年月日：2003年10月11日

・経歴：ノースアジア大明桜高

・ドラフト：2021年ドラフト1位

広島東洋カープの一時代を築いた田中広輔は、今季で広島を退団することになった。

2013年ドラフト3位で広島の一員になり、ルーキーイヤーの2014年は110試合に出場。打率.292をマークすると、2016年には全試合出場を成し遂げ、25年ぶりのリーグ優勝を経験した。

続く2017年は35盗塁で最多盗塁、出塁率.398で最高出塁率に輝き、リーグ連覇の立役者に。負担の多い遊撃で3年連続のフルイニング出場を達成し、不動のリードオフマンとなった。

しかし、2019年以降は成績が低迷。打率が2割台前半で推移するシーズンが続き、かつての面影が見られなくなっていた。今季はキャリア最少の15試合出場で、打率.147と自己最低の成績に沈んだ。

そして今季10月に、広島を退団することが発表された。二軍で打率.333をマークしたが、依然として一軍での活躍からは遠ざかっていた。

荻野貴司

・投打：右投右打

・身長／体重：172cm／75kg

・生年月日：1985年10月21日

・経歴：奈良・郡山高 - 関西学院大 - トヨタ自動車

・ドラフト：2009年ドラフト1位（ロッテ）

誰もが驚いた荻野貴司の退団。実績十分のベテラン選手が、自らの意思で千葉ロッテマリーンズを離れた。

トヨタ自動車からドラフト1位でロッテに入団し、ルーキーイヤーから大活躍。同年は開幕から盗塁を量産し続け、46試合の出場で25盗塁を成功させた。また、打率も.326と高い数字を残したが、けがの影響でシーズン序盤で離脱となった。

その後もけがの連続で苦しんだ中、2019年に初の規定打席をクリア。打率.315の好成績を残し、存在感を発揮した。

さらに2021年は最多安打（169安打）、盗塁王（24盗塁）のタイトルを獲得。同年は全試合出場を達成すると、翌年以降も欠かせない存在として、いぶし銀の働きを見せた。

ただ、右膝痛に悩まされた今季、自身初となる一軍出場なしに終わった。コーチ就任を要請されるも固辞し、ロッテを離れて現役続行を選択した。

果たして来季、どの球団のユニフォームを着ることになるのだろうか。

水上由伸

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／79kg

・生年月日：1998年7月13日

・経歴：帝京三高 - 四国学院大

・ドラフト：2020年育成選手ドラフト5位（西武）

2022年に獅子奮迅の活躍を見せた水上由伸だが、無念の戦力外となった。

四国学院大を卒業後、2020年育成選手ドラフト5位で埼玉西武ライオンズに入団。ファームでの防御率は高い数字だったが、プロ1年目の5月に早くも支配下契約を勝ち取った。

同年は一軍で29試合に登板し、4ホールドポイント、防御率2.33の好成績をマークした。

すると翌2022年は60試合に登板し、35ホールドポイント（4勝4敗31ホールド）で最優秀中継ぎ投手に輝いた。防御率1.77という目覚ましい成績で同年の新人王にも輝き、強力な救援陣を形成した。

しかし、翌2023年は23試合の登板で防御率2.12にとどまると、昨季は防御率5.28と大不振に陥った。今季はついに、キャリア最少の5試合登板に終わった。

10月に戦力外通告を受け、今後については未定の状況。とはいえ、今季はファームで防御率1.27をマークしており、獲得に動く球団があっても不思議ではない。

西川遥輝

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／82kg

・生年月日：1992年4月16日

・経歴：智弁和歌山高

・ドラフト：2010年ドラフト2位（日本ハム）

盗塁王に何度も輝いた西川遥輝だが、今季は寂しい成績に終わった。

2010年ドラフト2位で北海道日本ハムファイターズに入団した西川は、プロ2年目に一軍デビュー。2014年には143試合に出場し、打率.265、8本塁打、57打点、43盗塁をマークし、盗塁王を獲得した。

2016年は打率.314、2020年は打率.306を記録したように、打撃面での活躍も見事だった西川。ところが、徐々に成績が下降し始め、2022年から東北楽天ゴールデンイーグルスに活躍の場を求めた。

楽天で2年プレーしたのち、昨季から東京ヤクルトスワローズに移籍。しかし、昨季こそ打率.260の成績で復活を予感させたが、今季は再び不振に悩まされた。

最終的に49試合の出場で打率.174という数字に終わり、戦力外通告を受けた西川。実績十分な選手だが、獲得オファーが届くのか注目が集まる。

島内宏明

・投打：左投左打

・身長／体重：180cm／75kg

・生年月日：1990年2月2日

・経歴：星稜高 - 明治大

・ドラフト：2011年ドラフト6位（楽天）

東北楽天ゴールデンイーグルスの4番として、打点王を獲得したシーズンもある島内宏明。しかし、現在は野球人生の岐路に立っていると言えるだろう。

島内は明治大から楽天入り。2013年は97試合出場で打率.284をマークし、球団初のリーグ優勝・日本一にも貢献した。さらに2017年には全試合出場を果たすと、初の2桁本塁打（14本）を放った。

その後も、打率3割にこそ届かなかったが、安定した打撃でチームに貢献。2021年に打点王（96打点）、2022年に最多安打（161安打）に輝いた。

しかし、2023年は打率.236と不振に陥ると、昨季も打率.214と本来の力を発揮できず。さらに今季は、自身初めて一軍での安打が記録できなかった。

来年2月に36歳を迎え、ベテランの領域に突入している島内。近年は苦しい成績に終わっているなか、獲得に動くチームは現れるだろうか。

