リヴァプールに所属するオランダ代表MFライアン・フラーフェンベルフが、アストン・ヴィラ戦の出場へ意欲を示し、強敵との連戦に向けて意気込みを語った。10月31日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

リヴァプールは10月25日に行われたプレミアリーグ第9節でブレントフォードに敗れ、リーグ戦4連敗中と苦しんでいる。今後、11月1日の同第10節ではアストン・ヴィラをホームに迎え、4日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節ではホームでレアル・マドリードと対戦。そして、9日のリーグ戦ではアウェイでのマンチェスター・シティ戦と、強敵との連戦が続く。

昨季から中盤の軸として活躍しているフラーフェンベルフは、直近の公式戦3試合は負傷離脱を強いられていた。しかし、アストン・ヴィラ戦に出場できそうか問われると「とても（出場できる）自信があるよ。昨日はトレーニングに参加したし、今日も参加した。問題がなければ、明日も参加できる」と、出場への意欲を語った。

そして、状況を好転させる上での自身の役割について「とても重要だ。ここにいる全員、サポーターも僕たちも、常勝街道に戻らないといけない。明日（アストン・ヴィラ戦）は本当に厳しい戦いになると思うけど、しっかり準備を整え、勝利をつかみたいと思う」とコメント。アストン・ヴィラ、レアル・マドリード、マンチェスター・シティが控えていることについては「重要な1週間だが、目の前の試合に集中することが最も大事だ。まずは明日のアストン・ヴィラ戦。その準備をしないといけない」と、一戦一戦を重要に戦うと語った。