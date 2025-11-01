「人に愛される能力」ファーストサマーウイカが語るアイナ・ジ・エンドの天性

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。11月1日（土）の放送では、前回に引き続き、ファーストサマーウイカさんをゲストに迎えてお届けしました。アイナ：あらためてご紹介させてください。ファーストサマーウイカさんです。ファーストサマーウイカ：よろしくお願いします。アイナ：今日は、皆さんから届いたメッセージを時間の限り紹介していこうと思います。急な募集だったんですけど、たくさん送ってくれて。ウイカ：ありがとう。嬉しいね。＜リスナーからのメッセージ＞ウイカさんがゲスト出演と聞き、嬉しすぎてお便りを送っちゃいました。アイナちゃんの冠番組に大女優のウイカさんがゲスト出演するなんて。数年前には想像もしていなかったようなことが、いま実現していることが本当に嬉しいし、誇らしいです。後輩のアイナちゃんは、ウイカさんの目にはどう映っていますか？ アイナちゃんは大先輩のウイカさんはどう見えていますか？ お2人の楽しいトークをいっぱい聞かせてくださいね（岡山県 46歳 男性 ラジオネーム・ズンダ）ウイカ：ありがとう、嬉しいね。そうね、アイナはもちろん魅力的なところがいっぱいあって、それはパフォーマー、アーティストとしてもそうだけど、まずは人間性としてすごくいろんな魅力を持った人。その中でも自分にはなくて本当に羨ましいなと思うのは、人の懐に飛び込んで愛される能力というものを持っているところ。アイナの名前って、多分「愛」っていう漢字が入っていると思うんやけど、本当に人を愛する人やし、愛される力があるなと思って。その人に愛されて、そのご縁をずっと引き継げるというか。そこが本当に素晴らしいなと思う。アイナ：嬉しいです。ありがとうございます。懐の話で言うと、ウイカさんの懐はめちゃ海レベルにでかいと思います。BiSHに参加してすぐぐらいのときに、ウイカさんとのご飯会があって私もちょっと参加させていただいたことがあって。ウイカ：全然覚えてへんわ。アイナ：覚えてないですか？ 多分、居酒屋で女の子8人ぐらいでした。食べ終わった後になんか分からないんですけど、ウイカさんが全部払ってくれたんですよ。ウイカ：かっこいい（笑）！アイナ：やばくないですか？ だってあのとき、まだウイカさんは 24、25歳？ウイカ：そうやね、お金を別にいっぱい持っているわけじゃない。でも年上なんは確か。アイナ：ちょっとした先輩だけど、男気みたいなものが最初に出会ったときの印象としてあって。しかも、実は結構ひたむきに努力していらっしゃるじゃないですか。努力をしている姿は見せないけど、努力をしているっていうのが画面越しや話をしていても、やっぱりすごく伝わってくるんですよ。ウイカ：ありがとう。でも見せてへんけど「先輩やから払うけど、今アイナのほうが稼いでいるのにな」っていう表情は出ていたと思う（笑）。それを経験できたのも嬉しいやん。しかもこうやってエピソードトークできるのも嬉しい。ありがとう。＜リスナーからのメッセージ＞お互いにまつわる忘れられないエピソードをお聞きしたいです（東京都 41歳 女性 ラジオネーム・カータン）ウイカ：ありがとう。うわ、なんかある？アイナ：あります。ウイカ：あ 、ほんま嬉しい 。アイナ：めっちゃあるんですけど。私が一番救われたことがあって。ウイカ：嬉しい。そういうのを聞かせて 。アイナ：2015年に20歳でBiSHに入ったんですけど、参加当初は（事務所社長の）渡辺さんやサウンドプロデューサーの松隈（ケンタ）さんと私が、お互いに馬が合わないって思っていた時期があって。お2人からすると、そんなことは決してなかったと思うんですけど、勝手に当時のメンヘラ女が発動して。ウイカ：ちょっと心配性な部分が出てきたんや 。アイナ：そのことをウイカさんに相談したんですよ。やっぱりオーディションでも渡辺さんや松隈さんから「要らない」って一度言われている立場だし、アイドルというものにも慣れていないし。「自分の気持ちがめっちゃあるなかで、言いなりみたいになっている自分が悔しいんですよ」みたいなことを言ったんですよ。そうしたら、ウイカさんがお弁当に例えて話をしてくれたんです。覚えていますか？ウイカ：覚えていないかも。アイナ：人には器があって、アイナのお弁当箱、誰々のお弁当箱、みんなそれぞれのお弁当箱があるんだよと。アイナのお弁当箱には今まで経験してきたダンスや表現方法がいっぱい詰まった具が入っていると。でもアイドルになりたいって思っている子は、もしかしたら具がなくて空っぽのお弁当箱を持ってきているかもしれない。大人の側からすると、空っぽのお弁当箱のほうが自分好みの具を詰めやすいじゃん。アイナのお弁当箱はもうパンパンだから、それは難しい。だから、いまある具材を信じて、自分というものを信じてみてもいいんじゃないかな、みたいなことを言ってくれたんですよ。ウイカ：めっちゃええこと言うな。素晴らしいな。アイナ：（笑）。当時、そのことで真剣に悩んでいたんですよ。何を言われても「いや、自分はこう思う」っていうのが正直あったので、「はい」って素直に聞けなかったんですけど、ウイカさんのひと言で「聞けなくてもいいんだ」「聞けないなりに、一生懸命耳を研ぎ澄まして人の話を聞いてみよう」って思っていたらすごく柔軟な心になっていたんですよ。ウイカ：ああ、よかった。アイナ：松隈さんの歌のディレクションも全部素直に聞けたんですよ。ウイカ：なんかそういうので悩んでいる人みんなに通用する言葉やなと思って。「だし巻きは絶対なんです」って自分の外せない具として置いておいて、でも次に何を入れるかっていうときに、自分が食べたことがないものを入れてもいいし、好きなものを入れてもいいし、何を選ぶかっていうのは自分のお弁当箱のスペースとの話し合いで決めてもいいし。イタリアンを入れたっていいし、中華を入れたっていいし。そこで入っているものをわざわざ全部取り出す必要はないというか、それに合わせてどうしていくかっていうのは、他のお仕事でも通用しそうなことよね。めっちゃくちゃいい例えするな、ほんまに（笑）。アイナ：いま喋ってんのもそやけど、喋りうますぎなのよ（笑）。ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ系）にファーストサマーウイカさんが出演中。桜田ひよりさん演じるヒロイン・八神結以の目付け役・万代詩乃役を演じています。11月16日（日曜）に、千葉県・幕張メッセ国際展示場9～11ホールでおこなわれる「氣志團万博2025」に出演します。詳しくは公式サイトをご確認ください。12月20日（土）には、念願だった東京ガーデンシアターでワンマンライブ「nukariari」を開催。詳しくは公式サイトをご確認ください。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm