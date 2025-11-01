2025JリーグYBCルヴァンカップの決勝戦が1日に行われ、試合に敗れた柏レイソルのMF小泉佳穂が悔しさを滲ませた。

柏レイソルは前半、ロングスローとFKから3点を失うと、後半に途中出場のFW細谷真大が1点を返すも反撃及ばず1－3で敗れた。試合後、小泉は「完敗ですね。実力で負けたなと思います」とコメントした一方で、「もう少し前でボールに関われたら良かったんですけど、有効な形で前進できなかったので、前進の方にエネルギーを割く形になった前半が悔やまれる」と振り返り、後方でボールを捌くことが多かった前半の戦いに言及。

セットプレーでの3失点という結果に対しては、「自分たちのことを相当研究して、自分たちのウィークポイントを突いてきたと思いますし、自分たちのストロングを出させないような戦いをしてきた。ロングスローもしっかり練られたものだったし、それに対しての回答を自分たちが持ち合わせていなかった」との見解を示した。

また、小泉は「相手がハイプレスでくるからこそ、プレスを剥がした後もスピードアップしすぎて、押し込んでのボール保持ができずにアップテンポな試合になってしまったところとかは、自分たちの拙さが出た」「細々とした個人戦術から技術からチームの戦術としても力が足りなかった」と述べ、自分たちのペースではなく、広島のペースに呑まれてしまったことなどを敗因に挙げた。

【ゴール動画】ジャーメインが柏を突き放す3点目！ 柏vs広島