2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝、柏レイソルは前半痛恨の3失点を喫し、後半に1点を返すも反撃はここまで。1-3でサンフレッチェ広島に敗れ、12年ぶりのルヴァンカップ制覇とはならなかった。

3点を追いかける柏は、後半開始から細谷真大、仲間隼斗、小西雄大の3枚替えを決断。「0-3という難しい状態でやることははっきりしていたので、途中から出た選手がどう勢いに乗らせて3点を取り返すかということだけを考えていました」と語ったのは細谷だ。自身は81分に小屋松知哉のパスに抜け出し、ゴールネットを揺らしたが、逆転劇とはならなかった。

「60分くらいまでには1点を取りたかったので少し遅かった」と細谷。「やっていて広島は堅いなと思いましたし、1点を取るのに時間がかかってしまった。2点目を取るチャンスはあったので、あれ（85分のシュートシーン）を取っていたら展開的に分からなかったので悔いは残ります」と唇を噛む。「セットプレーの重要性は分かっていましたが、広島さんの強みにやられてしまった」と試合を振り返った。

今季初タイトルとはならなかったが、現在2位につける明治安田J1リーグでの逆転優勝を目指し、残り3試合を戦う。細谷は「3連勝すれば可能性はあると思うので、1試合1試合しっかりと戦いたい」と意気込む。「そこに懸ける思いしかないので、しっかりとつなげたい」と敗戦を糧に立ち上がることを誓った。