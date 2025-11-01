今日の運勢は？ 11月2日（日）12星座占いランキング第1位は魚座（うお座）！ あなたの順位は何位？

2025年11月2日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月2日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？今日は好調な運気で楽しいことが広がっていきそうです。いつも以上にインスピレーションを感じられそうなので、感覚や素直に感じるものは大切に過ごしてみましょう。成長や学びがありそうな日です。今日はいつも以上に広い視野を持つことを心掛けて過ごしてみましょう。海外に関することに意識を向けるのも良さそうです。恋愛運が好調で、心の充実感が広がっていくような運気です。今日は好きな人に積極的にアプローチしたり予定を聞いてみたりすると良いかもしれません。今日は対人運が好調で出会いが広がっていくような運気です。人が集まる場所に出かけるとラッキーが巡ってきそうなので、積極的に動いてみましょう。対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションが活発な日です。今日は出会い運も好調なので積極的に関わりを持つように心掛けて過ごしましょう。プライベートが充実しやすく楽しい1日になりそうです。今日は自分自身の好きなことや趣味にとことん打ち込めると良さそうです。思い浮かんだ友達がいれば連絡をしてみるのも良さそうです。仕事運は好調ですが、忙しい1日になりそうです。今日は完璧を求めすぎず区切りの良いところで終えることを心掛けて仕事や作業に取り組むようにしましょう。金運が好調です。今日はショッピングに出かけたり、外食をしたりするとラッキーなことがありそうです。特に欲しいものがない場合は、ウィンドウショッピングをするのも良さそうです。今日はお家時間を大切にできると良い日です。部屋の掃除をしたり、書類の整理をしたりするなど整えることを心掛けて過ごしてみましょう。今日は内省がテーマの日です。これまでを少し振り返ってみることで大切な気づきがありそうです。手帳を見たり、過去の写真データを見たりするのも良さそうです。モヤモヤした気分になりやすい日ですが、外に出る時間や人とのコミュニケーションから気付きがありそうです。夜は早めの就寝がおすすめなので、オンオフの時間を大切にしましょう。今日は日頃の疲れを癒せると良い日です。温泉や銭湯に入ったり、マッサージなどリラクゼーションの時間を持ったりするのも良さそうです。今日は散歩をしたり、カフェに出掛けたりなど、外に出る時間を大切にできるとラッキーが巡ってきそうです。直感を大切に過ごしてみましょう。」■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。