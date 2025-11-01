2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝、サンフレッチェ広島が一気呵成の前半3得点で柏レイソルを下し、3年ぶり2度目のルヴァンカップ制覇を果たした。

右ウイングバックのポジションで先発フル出場した中野就斗は「本当に嬉しいという一言です。ホッとしましたし、今までやってきて良かった」と自身初タイトルを噛み締めた。

広島を優勝に導く大きな要因となったのが、中野の強肩を生かしたロングスローだ。まずは25分「（荒木）隼人くんが競り勝てるという自信あったみたいで『そのまま投げてこい』と言われました。そのまま投げて、いい形で入ってきてくれたので狙い通り」と均衡を破る荒木の先制点を演出。その後、東俊希の直接フリーキックで点差を広げると、前半アディショナルタイムに再び中野のロングスローから佐々木翔が落とし、最後はジャーメイン良がゴールネットを揺らした。「いい折り返しで得点につながったので、これも狙い通りだった」と“してやったり”の2得点だった。

81分に失点を喫するも、その後は柏の追撃を許さず、3-1でタイムアップを迎えた。「守りに入ったら失点してしまうので、前からアグレッシブにサンフレッチェらしいサッカーをしようという話を（前半終了後のロッカールームで）しました。それを90分間通して体現できたことが勝利につながった」と振り返った。

今季から本格的にロングスローワーを務める中野。4月頃に「左肩を痛めて、なかなか力強いボールを投げられなかった」時期もあったが、入念なケアを続け「この数週間で投げられるようになった」という。「このためにケアしてきたので、得点につながって良かった」と安堵の表情を浮かべた。ロングスローを複数本投げたことで肩へのダメージも懸念されるが「小さい頃は野球選手を目指していたので大丈夫（笑）」と答えてくれた。

なお、この試合のMVPには先制点の荒木が選出された。「MVPだと思いましたか？」という問いには「僕だと思ってました！」と即答。「いや、嘘です（笑）。隼人くんかなと思いました。優勝できたので良いです！」と最後まで笑顔だった。

