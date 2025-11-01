2025JリーグYBCルヴァンカップを制したサンフレッチェ広島のFWジャーメイン良が、勝利の喜びを語った。

柏レイソルと対戦した広島は、25分に中野就斗のロングスローに荒木隼人が頭で合わせて先制すし、38分に東の直接フリーキックでリードを広げる。そして、前半終了間際、再び中野のロングスローから佐々木翔が頭で繋ぐと、ジャーメインが押し込んで3点目を奪い、3－1で勝利した。

試合後、自身初のリーグカップ制覇に「今日何をしてでも勝ちたいという思いがあったので、本当に良かったです」と胸を撫で下ろしたジャーメイン。「自分がタイトル取りたいという思いで移籍してきましたけど、このチームでプレーするにつれて、ショウくん（佐々木）とかシオくん（塩谷司）にタイトル取ってもらいたい気持ちが強まって、そういう意味では今日少し貢献できたのでよかったです」と、チームの屋台骨であるベテランに得点を捧げた。

「サポーターもクラブも街も全てがまとまって一つになっているチームワークの高いチーム」と広島の強さを誇り、改めて「今日は本当に良かったです」と喜びを口にした。

