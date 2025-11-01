日本代表を率いる森保一監督が、2025JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド決勝の戦いを振り返った。

ルヴァン杯・プライムラウンド決勝が1日に行われ、柏レイソルとサンフレッチェ広島が対戦。25分に中野就斗のロングスローに荒木隼人が頭で合わせて広島が先制すると、38分に東俊希の直接フリーキックでリードを広げる。前半終了間際には再び中野がロングスローを放り込むと、佐々木がコースを変えたボールにジャーメイン良が合わせて3点目を奪うなど、3－1で勝利を収め、広島が3年ぶり2度目のカップ戦優勝を果たした。

この試合を観戦した森保監督は試合後、「すごく良い試合だったと思います。サポーターの皆さんが試合前からこの決勝戦を盛り上げる雰囲気を作ってくださって、選手たちもこの試合の優勝に懸ける思いをプレーに表現している非常に良い試合だったと思います」と好印象を抱いた試合だったと振り返った。

さらに、「日本人の良さである組織的な戦い」とともに、「ほとんどの局面で両者が一対一のマッチアップをしながら、個の責任で打開していく戦いが見られた」ことへの満足感を口にしつつ、「今日の決勝戦は、日本のサッカーのレベルアップと、日本が世界に近づいているということを証明してくれた試合だったかなと思います」と両チームの戦いぶりに賛辞を送った。

また、この試合の広島は2本のロングスローと、フリーキックから得点を挙げており、3得点すべてがセットプレーからの得点となった。このことに森保監督は「セットプレーは勝利の確率を上げるすごい大切なことなんだなと今日の3点を見て思いました」と日本代表の戦いでも改善していく必要性があるとの考えを明かした。

「決め手になったのはセットプレーだったというところは、我々もというか勝っていくためには、オープンプレーはもちろん大切ですけど、セットプレーも磨いて勝つ確率を上げなければいけないことは、今日の試合を見て感じさせて頂きました」

「国内だけではなく、海外の試合を見てもロングスローはゴール前で多くなってきました。戦術的にも世界的にも変わってきていると思いますし、選手のアスリート能力が上がって、色々なことが武器にできるということが今日の試合でも出ていたのかなと思います」

続けて、「形を増やすかどうかに関して言えば、増やしたいと思っています。ただ、投げられる選手がいるのかということがありますので、そこは起用する選手の特徴も見ながら、考えていきたいと思います」と日本代表でのロングスロー採用にも言及した。

なお、日本代表は11月にキリンチャレンジカップ2025での2試合を予定しており、14日にはガーナ代表と、18日にはボリビア代表との対戦を控えている一方で、同期間中である16日には天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会の準決勝2試合が予定されている。

このため、今月の代表活動に天皇杯・準決勝に勝ち進んでいるFC町田ゼルビア、FC東京、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の4クラブから選手を招集するかにも注目が集まっているが、森保監督は「そこに関してはまた発表を見て頂ければと思います。基本的には招集しない方向で考えています」とメンバーには含めない方針であることを明らかにしている。

【動画】広島がセットプレーから3得点を挙げた