2025JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド決勝が1日に行われ、柏レイソルとサンフレッチェ広島が対戦した。

柏は2013年以来3度目、広島は2022年以来2度目の大会制覇を目指して、『国立競技場』を舞台に激突。今季J1リーグでの対戦は2度ともドローに終わっており、タイトルの懸かった大一番で雌雄を決する。

ともに組織的なボール保持とプレスを特徴とする両者の戦いは、立ち上がりから中盤でのせめぎ合いが続く。均衡が崩れたのは25分、広島がロングスローで先制に成功する。中野就斗が右サイドからゴール前にスローインを送り込むと、相手GKに競り勝った荒木隼人が頭で押し込んだ。

38分、広島がリードを広げる。ペナルティエリア手前でフリーキックを得ると、キッカーは東俊希。左足から放たれた正確な一撃が、ゴール右隅を撃ち抜いた。

そして前半終了間際、広島が柏を突き放す。再び中野が右サイドからロングスローを供給。ニアポストの近くで跳んだ佐々木翔が頭ですらし、ゴール前でフリーとなったジャーメイン良が左足でねじ込んだ。

柏はボール保持率でこそ広島を上回ったが、ファイナルサードでの時間は少なく、思わぬ大差をつけられて後半に突入。3点差をひっくり返した準決勝第2戦の再現を狙うリカルド・ロドリゲス監督は、ハーフタイムで3枚替えを行い勝負に打って出る。

後半は柏が敵陣で押し込む時間が続くものの、J1リーグ最小失点を誇る広島の守備陣は硬い。それでも、81分にようやく1点を返す。小屋松知哉が敵陣中央からペナルティエリア内へ縦パスを送ると、反応した細谷真大が相手DF荒木の寄せをモノともせずにボールを受け取り、左足でゴールに突き刺した。

その後も柏はゴールを目指したが、今回は奇跡の逆転ならず。2点リードで逃げ切った広島が、3年ぶり2度目のカップ戦優勝を果たした。シーズン初めのFUJIFILM SUPER CUP2025に続くタイトルとなり、天皇杯で国内カップ2冠の可能性を残している。

【スコア】

柏レイソル 1－3 サンフレッチェ広島

【得点者】

0－1 25分 荒木隼人（広島）

0－2 38分 東俊希（広島）

0－3 45＋2分 ジャーメイン良（広島）

1－3 81分 細谷真大（柏）

【スターティングメンバー】

柏（3－4－2－1）

小島亨介；原田亘、古賀太陽、三丸拡；山之内佑成（66分 ジエゴ）、戸嶋祥郎（46分 小西雄大）、中川敦瑛（85分 原川力）、小屋松知哉；小泉佳穂、瀬川祐輔（46分 仲間隼斗）；垣田裕暉（46分 細谷真大）

広島（3－4－2－1）

大迫敬介；塩谷司、荒木隼人、佐々木翔；中野就斗、川辺駿（82分 加藤陸次樹）、田中聡（90＋5分 トルガイ・アルスラン）、東俊希（82分 新井直人）；ジャーメイン良（82分 ヴァレール・ジェルマン）、中村草太（74分 中島洋太朗）；木下康介

【ゴール動画】東俊希の見事なFKさく裂！ 柏vs広島