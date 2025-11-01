ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、元イングランド代表FWダニー・ウェルベックの代表復帰を後押しした。10月31日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

現在34歳のウェルベックはこれまでマンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、ワトフォードなどでプレーし、2020年10月にブライトンに加入。昨季はプレミアリーグ30試合出場で10ゴール4アシストを記録して、自身キャリア初めてリーグ戦での2桁得点を達成した。今季もここまでリーグ戦では全9試合に出場し、5ゴールを記録している。

そんなウェルベックはイングランド代表で通算42試合に出場した経歴を持っているが、2018年9月の活動を最後に招集されてはいない。しかし、プレミアリーグ直近の4試合で5ゴールを挙げる活躍を見せていることから、約7年ぶりに代表に復帰する可能性が噂されている。

そのウェルベックの代表復帰について聞かれたヒュルツェラー監督は「選手たちにダニー・ウェルベックがイングランド代表でプレーできると思うか尋ねたところ、全員が同意した」とチームは同選手の代表復帰が相応しいと考えていることを明かしながら、次のように続けた。

「この件について話したのはその時だけだ。どうなるかは見守りたいと思う。ダニーがイングランド代表でプレーできるという確信を持っているけど、イングランド代表には素晴らしい監督がいて、彼は正しい決断を下すことを私は常に強調している」