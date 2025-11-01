Mrs. GREEN APPLE大森元貴「僕もすごい好きです」「みんなの特徴捉えてるよね！」新曲『GOOD DAY』MVの3Dアバターがお気に入り!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月27日（月）の放送では、9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」について、リスナーから届いた感想メッセージを紹介しました。大森：今夜の授業（放送）は、先月9月28日に配信リリースされた僕たちの新曲「GOOD DAY」を聴いてくれた生徒（リスナー）のみんなから届いている感想をチェックしていきたいと思います！若井：この曲は、キリンビールの新ブランド「キリングッドエール」のCMソングということで、CMを観た生徒からのメッセージや、MV（ミュージックビデオ）を観た生徒からの感想も届いています！大森：「GOOD DAY」は、フェーズ2ラスト曲ということなんですよ！若井：そうですよね！大森：フェーズ2のラストを飾る曲が「GOOD DAY」という。若井：“今年最後の曲”っていうのは発表していたけれど……。大森：つまりそういうことです！大森：じゃあ、生徒からのメッセージをチェックしていきましょう！「GOOD DAY」のMV観ました！ 現代（令和）の雰囲気にとてもマッチしていると感じました。特に「La-la-la-la～」のところでみんながアバターに変身するシーンが印象的でした。このMVを観て、世界中が繋がっているんだなと改めて感じることができました。最近は「La-la-la-la～」とずっと家で口ずさんでいます！（17歳）大森：嬉しいですね！「La-la-la-la～」のところは、非常にみんな歌いやすいところだと思うし、覚えやすい……まあ、その他が歌詞とか譜割が非常にむずいんですけれども。「La-la-la-la～」は、みんなで歌えるっていう。若井：そうですね！大森：アバターになるのは、初ですか？ こんな3Dのアバターになるというのは？藤澤：そうかも！職員（番組スタッフ）：（MVのアバターになる部分を見せる）若井：かわいい（笑）。大森：でも、みんなの特徴捉えてるよね！藤澤：ね！若井：ちゃんと僕のおでこも狭かったりね（笑）。大森：（笑）。

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) October 25, 2025若井：それぞれの特徴を捉えて、かわいらしいわ！大森：服装までちゃんと！ 僕もこれすごい好きです！ 僕はSNSのアイコンにしているので。

— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) October 2, 2025藤澤：あ、そうじゃん！若井：風船につかまっているやつ！大森：ありがとうございます。たくさん口ずさんでください！