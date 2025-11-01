房走祭2025開催決定｜「THE MAGARIGAWA CLUB」で、究極のハイパーカーと過ごす至極の2日間

千葉県南房総市に拠点を置く会員制ドライビングクラブ「THE MAGARIGAWA CLUB」を運営するMagarigawa Operations株式会社は、2025年12月6日（土）・7日（日）に、プレミアムな自動車文化の祭典「房走祭2025」を開催すると発表した。

THE MAGARIGAWA CLUBは、富士山と東京湾を一望する立地にて、全長3.5km・最大勾配上下20％／16％を誇る本格ドライビングコースを備える。コーナー22、ストレート800mという設計は、世界水準の走りを追求する場にふさわしい。加えて、クラブハウス、レストラン、温泉浴場、インフィニティプールなど、アジアンラグジュアリーを基調とした施設群が揃い、日常とは明確に切り離された非日常の世界が演出されている。

本イベントでは、希少な名車から最新の協賛メーカー車両までを「走る」「観る」「感じる」という三位一体の体験型スペクタクルとして提供。特筆すべきは、スポーツカー文化の過去・現在・未来を肌で感じさせるべく、展示に留まらずダイナミックな走行セッションが設けられている点である。

また、来場予定のプロドライバーにも注目が集まる。モータースポーツ界のレジェンドである小林可夢偉をはじめ、脇坂寿一、本山哲、山下健太、坪井翔、国本雄資、松田次生、ロニークインタレッリといった顔ぶれ。出走するマシンも豪華で、Mercedes-AMG ONE、Aston Martin Valkyrie、Ferrari Monza SP1／Ferrari Monza SP2／Ferrari Daytona SP3など、世界を代表するハイパーカーやスーパーカーがプロドライバーの手によりコースを駆け抜ける。

通常は会員専用施設であるTHE MAGARIGAWA CLUBが、本イベント限定で一般開放される。入場チケットは1枚税込5,000円（駐車場代別）にて販売中で、現在第3期販売が実施されている。

開催概要は以下の通りだ。

日時：2025年12月6日（土）9:00〜17:00、7日（日）9:00〜17:00

会場：THE MAGARIGAWA CLUB（千葉県南房総市）

主催：房走祭2025実行委員会

公式サイト：https://bososai.jp/

この祭典のテーマは、「走る機械（ENGINE）が生む力と美、そして人の心（EMOTION）を震わせる体験」――すなわち、車という存在が持つ躍動感と美学を、空間・音・匂い・振動・共感の五感を通じて体験するラグジュアリーなイベントだ。

イベントではハイエンドモデルの走行だけでなく、来場者同士の語らいやグルメ・音楽といった付随体験もできる。協賛企業の顔ぶれとしては、プラチナスポンサーにメルセデス・ベンツ日本株式会社、ゴールドスポンサーにはAutomobili Lamborghini S.p.A.、Pagani Automobili S.p.A.、Aston Martin Japan Limited、Audemars Piguet (Japan) Ltdといったブランドが名を連ねている。

自動車文化の頂点を目指すこの二日間。走りや車を愛し、五感の刺激を追求する全ての人にとって、「房走祭2025」は見逃せない一幕となるに違いない。