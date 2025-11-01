2025年12月26日はマンU対ニューカッスル戦のみ行われる [写真]＝Getty Images

　プレミアリーグは10月31日、12月下旬と1月上旬の日程変更を発表。イングランドフットボールの伝統である“ボクシング・デー”の開催が、今シーズンは1試合のみとなった。

　クリスマスの翌日の12月26日、箱に入れられたクリスマスプレゼントを贈ったことが語源となっている“ボクシング・デー”は、イギリスの各トップリーグで伝統的に試合が開催されてきた。しかし、欧州サッカー連盟（UEFA）が主催するチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグのグループフェーズが昨シーズンより拡大したことに伴い、ただでさえ忙しいイングランドのカレンダーはより複雑に。その影響を受け、金曜日である2025年12月26日は、マンチェスター・ユナイテッドvsニューカッスルの1試合のみになったとプレミアリーグは説明している。

「欧州クラブ大会の拡大に伴い、プレミアリーグの試合日程編成には現在いくつかの課題が生じています。これにより前シーズンに国内カレンダーの見直しが行われ、FAカップの変更も含まれました。結果として利用可能な週末が『33』に減ったため、リーグはカレンダーの組み方に制約を受けています。来季はボクシングデーが土曜日に当たるため、プレミアリーグの試合がより多く組まれることを保証できます」

「またクラブへの約束に沿い、例年通り、年末年始の試合間隔を広く取る特別措置を講じました。これにより選手の回復時間を確保し、第18節、第19節、第20節の間の休息期間を延長。どのクラブも60時間以内に連続して試合を行わないことを保証します」

　なお、データサイト『Opta』によると、イングランド1部リーグで“ボクシング・デー”に1試合しか開催されないのは、過去43年間で最も少ないという。1982－83シーズンは例外的に、12月26日に1部リーグの試合が行われなかった。

　年末年始におけるプレミアリーグのカレンダーは以下の通り。（※キックオフ時刻は日本時間）

◆■第18節

▼12月26日（金）
29:00　マンチェスター・ユナイテッド　vs　ニューカッスル

▼12月27日（土）
21:30　ノッティンガム・フォレスト　vs　マンチェスター・シティ
24:00　アーセナル　vs　ブライトン
24:00　ブレントフォード　vs　ボーンマス
24:00　バーンリー　vs　エヴァートン
24:00　リヴァプール　vs　ウルヴァーハンプトン
24:00　ウェストハム　vs　フルアム
26:30　チェルシー　vs　アストン・ヴィラ

▼12月28日（日）
23:00　サンダーランド　vs　リーズ
25:30　クリスタル・パレス　vs　トッテナム・ホットスパー

◆■第19節

▼12月30日（火）
26:30　バーンリー　vs　ニューカッスル
26:30　チェルシー　vs　ボーンマス
26:30　ノッティンガム・フォレスト　vs　エヴァートン
26:30　ウェストハム　vs　ブライトン
29:15　アーセナル　vs　アストン・ヴィラ
29:15　マンチェスター・ユナイテッド　vs　ウルヴァーハンプトン

▼1月1日（木）
26:30　クリスタル・パレス　vs　フルアム
26:30　リヴァプール　vs　リーズ
29:00　ブレントフォード　vs　トッテナム・ホットスパー
29:00　サンダーランド　vs　マンチェスター・シティ

◆■第20節

▼1月3日（土）
21:30　アストン・ヴィラ　vs　ノッティンガム・フォレスト
24:00　ブライトン　vs　バーンリー
24:00　ウルヴァーハンプトン　vs　ウェストハム
26:30　ボーンマス　vs　アーセナル

▼1月4日（日）
21:30　リーズ　vs　マンチェスター・ユナイテッド
24:00　エヴァートン　vs　ブレントフォード
24:00　フルアム　vs　リヴァプール
24:00　ニューカッスル　vs　クリスタル・パレス
24:00　トッテナム・ホットスパー　vs　サンダーランド
26:30　マンチェスター・シティ　vs　チェルシー

◆■第21節

▼1月6日（火）
29:00　ウェストハム　vs　ノッティンガム・フォレスト

▼1月7日（水）
26:30　ボーンマス　vs　トッテナム・ホットスパー
26:30　ブレントフォード　vs　サンダーランド
26:30　クリスタル・パレス　vs　アストン・ヴィラ
26:30　エヴァートン　vs　ウルヴァーハンプトン
26:30　フルアム　vs　チェルシー
26:30　マンチェスター・シティ　vs　ブライトン
29:15　バーンリー　vs　マンチェスター・ユナイテッド
29:15　ニューカッスル　vs　リーズ

▼1月8日（木）
29:00　アーセナル　vs　リヴァプール

※1月10日週はFAカップ3回戦が行われる。

