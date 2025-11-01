香音 “ピカピカ肌”の秘訣は!?「毎日違うパック」を使い分けるこだわりの美容ルーティンを明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。10月26日の放送では、芸能界入りのきっかけや、家族全体で取り組むダイエット習慣、月1回の韓国美容旅行、そして仕事への向き合い方やストイックな仕事論、美肌・美髪を保つ秘訣などについて語りました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：香音さんは、もう本当にお肌がピカピカ！ 毎日の美容ルーティンなどあれば教えてください。香音：パックにこだわっています。寝る前のパックと、乾燥しているときは朝もパックするのですが、毎日違うパックをつけるのがルーティンです。FUKAMI：毎日違うパック!?香音：そうなんです。毎日違うパックにしないと、結構肌があれやすいというか、肌が慣れやすくて。例えば、朝に「すごく乾燥しているな」と思ったら保湿メインのパックにして、次の日、「日焼けしたな」と思ったら今度は美白に向けたパックをしたり、結構使い分けています。美白のパックでも、ビタミンが強すぎるものだと皮がむけてしまったり。本当に肌が敏感で。FUKAMI：肌が弱そうですね。香音：すごく薄くて荒れやすいので、休みの日には朝から美容デーにして、クリニックの予定を入れたり、パックで何かをしたり。日やけ止めを使うのも、メイクをするのも、肌に優しいものを選んだり、お休みさせる日を作らないといけなくて。FUKAMI：すごいですね。香音：というので、いろいろやっていますね。番組では他にも、家族全体で取り組むダイエット習慣、美肌・美髪を保つ秘訣などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/