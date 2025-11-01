「亡くなった後に知るのはつらい」…成人する我が子に血縁関係がないことを伝えるべきか？ 悩む母親へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。10月24日（金）の放送は、「成人する娘への血縁関係の告知」に関する相談を紹介しました。今年成人式を迎える娘に対して伝えるべきか、ずっと悩んでいることがあります。娘には兄がおり、家族仲良く暮らしているのですが、この兄と妹には血縁関係がないのです。娘以外の家族親族は知っています。娘の子育てがひと段落つきそうな今、私は終活活動を頭に入れており、この先、私が亡くなったとき、娘は知らないままで良いのだろうか？ 親の責任として伝えておくべきではないか？ と思っています。主人は「血縁関係なんて関係ない」「家族は家族である！」との考えです。私は、娘が20歳になったときに伝えておきたいと思っています。娘は感受性が強く、伝えたあとに悩ませるのではないか？と不安でもあります。この相談を受けたパーソナリティの住吉は、まず「家族の真の部分のお悩み送っていただきありがとうございます」と信頼して打ち明けてくれたことに感謝を表します。続けて「（このようなお悩みは）真の気持ちを想像するのが難しいですね……」としたうえで、自身の海外での生活経験から、海外では個人の権利をすごく尊重することを挙げ、「（その考えでいくと）娘さんには自身のルーツを知る権利がある」という視点が重要であることを伝えました。続けて「やっぱり（お母さんから直接）伝えてあげたほうがいいのかな……亡くなったあとで知るのはイヤですよね……」と、住吉自身も深く悩む様子を見せ、その他のリスナーにアドバイスを求めました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーから具体的な対策方法や共感のメッセージが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。私には、10個上と12個上の異父兄がいるそうです。その話を聞いたのは高校を卒業し、1人暮らしが決まったときでした。親戚の叔父さんが、兄たちのことを話し始めたのです。親戚たちは全員知っており、なぜこのタイミングで知らなければならないのか……とショックを受けました。なので相談者さんには、「不意に周りから知らされることはとても良くない」とお伝えしたいです。誠意をもって（←これが大事!!）ぜひ話してください。まずは、ご主人との足並みを揃えたほうがよさそうですね。（30代 女性）私は兄弟がいないので、少し違うかもしれませんが、父が亡くなってだいぶ経ってから、父は母の前にも結婚していたことを知りました。それもお酒の席で、酔った親戚がこぼした一言で知りました。正直、「こんな形で知るなんて……」とショックでした。たまたま何かのはずみでどなたかが言ってしまって伝わるよりは、お母様からきちんと伝えるほうが良い気がします。娘さんが悩んでも、お母様がいるときは寄り添うことができるはずです。（40代 女性）伝えないことで、「隠されていた……」「教えてもらえなかった……」とつらく思ったり悲しくなってしまうかもしれません。また、どこかで相続や養子縁組、何かの情報から知ってしまうかもしれません。そのときに、相談者さんや他の家族に不信感を持ってしまうと、とてもつらくなってしまうと思います。20歳になったら伝えたいとのことですが、「伝えるか否か」も大切ですが、「伝えることをとても悩んだ。それはあなたを愛していて、あなたにいつも幸せであってほしいからこそである」ということをお伝えすることが、とても大切なのではないかと思います。そして、旦那さまにも、伝えることを機に「両親ともに血縁関係なくても、どれほど娘を愛しているか」を伝える機会にしてみるのはいかがでしょう。（30代 女性）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM