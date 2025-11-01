2025JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド決勝・柏レイソルvsサンフレッチェ広島のスターティングメンバーが発表された。
柏は2013年以来、広島は2022年以来の大会制覇を目指して、『国立競技場』で激突する。柏を率いるリカルド・ロドリゲス監督は、キャプテンの古賀太陽や大会得点ランキングトップ（5得点）の垣田裕暉らを先発で起用。対する広島のミヒャエル・スキッベ監督は、中村草太やジャーメイン良らをスターティングメンバーに並べ、今大会のニューヒーロー賞に輝いた中島洋太朗はベンチから出番を待つ。
両チームは今季リーグ戦で2度対戦したが、いずれもドロー決着に終わっていた。雌雄を決する決勝は13時5分からのキックオフを予定しており、試合の模様はフジテレビ系列で全国生中継される。
両チームのスターティングメンバーは以下の通り。◆■柏スタメン
▼GK
25 小島亨介
▼DF
32 山之内佑成
42 原田亘
4 古賀太陽
2 三丸拡
▼MF
39 中川敦瑛
28 戸嶋祥郎
14 小屋松知哉
20 瀬川祐輔
▼FW
8 小泉佳穂
18 垣田裕暉
▼ベンチメンバー
GK 29 永井堅梧
DF 13 犬飼智也
DF 26 杉岡大暉
DF 3 ジエゴ
DF 88 馬場晴也
MF 19 仲間隼斗
MF 21 小西雄大
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
▼GK
1 大迫敬介
▼DF
33 塩谷司
4 荒木隼人
19 佐々木翔
▼MF
15 中野就斗
6 川辺駿
14 田中聡
24 東俊希
▼FW
17 木下康介
39 中村草太
9 ジャーメイン良
▼ベンチメンバー
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山﨑大地
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 13 新井直人
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 35 中島洋太朗
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン