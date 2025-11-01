[写真]＝菅野剛史

　2025JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド決勝・柏レイソルvsサンフレッチェ広島のスターティングメンバーが発表された。

　柏は2013年以来、広島は2022年以来の大会制覇を目指して、『国立競技場』で激突する。柏を率いるリカルド・ロドリゲス監督は、キャプテンの古賀太陽や大会得点ランキングトップ（5得点）の垣田裕暉らを先発で起用。対する広島のミヒャエル・スキッベ監督は、中村草太やジャーメイン良らをスターティングメンバーに並べ、今大会のニューヒーロー賞に輝いた中島洋太朗はベンチから出番を待つ。

　両チームは今季リーグ戦で2度対戦したが、いずれもドロー決着に終わっていた。雌雄を決する決勝は13時5分からのキックオフを予定しており、試合の模様はフジテレビ系列で全国生中継される。

　両チームのスターティングメンバーは以下の通り。

◆■柏スタメン

▼GK
25　小島亨介

▼DF
32　山之内佑成
42　原田亘
4　古賀太陽
2　三丸拡

▼MF
39　中川敦瑛
28　戸嶋祥郎
14　小屋松知哉
20　瀬川祐輔

▼FW
8　小泉佳穂
18　垣田裕暉

▼ベンチメンバー
GK　29　永井堅梧
DF　13　犬飼智也
DF　26　杉岡大暉
DF　3　ジエゴ
DF　88　馬場晴也
MF　19　仲間隼斗
MF　21　小西雄大
MF　40　原川力
FW　9　細谷真大

◆■広島スタメン

▼GK
1　大迫敬介

▼DF
33　塩谷司
4　荒木隼人
19　佐々木翔

▼MF
15　中野就斗
6　川辺駿
14　田中聡
24　東俊希

▼FW
17　木下康介
39　中村草太
9　ジャーメイン良

▼ベンチメンバー
GK　26　チョン・ミンギ
DF　3　山﨑大地
MF　10　マルコス・ジュニオール
MF　13　新井直人
MF　30　トルガイ・アルスラン
MF　35　中島洋太朗

FW　41　前田直輝
FW　51　加藤陸次樹
FW　98　ヴァレール・ジェルマン

【動画】柏と広島、決勝までの道のり