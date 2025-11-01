山梨県中南部、富士山北麓に位置する鳴沢村(なるさわむら)は、標高900mから1,000mの高冷地にあり、貴重な自然資源を有するまち。観光スポットが多く、また首都圏からのアクセスもよいので、日帰り旅行もしやすいのが特徴です。

今回は、紅葉を存分に満喫できる観光スポット「紅葉台」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

紅葉を眺めながらハイキング! 「紅葉台」について

紅葉台

・山梨県南都留郡鳴沢村8527

・アクセス：【車】中央自動車道河口湖ICから国道139号経由本栖湖方面へ約20分で駐車場、そこから徒歩約25分

【電車】富士急行河口湖駅からバス(本栖湖方面)で約25分、紅葉台入口停留所下車、徒歩25分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

360度の大パノラマが広がり、富士山や青木ヶ原樹海が一望できる絶景スポット「紅葉台」。絶好の紅葉スポットでもあり、11月上旬には絵のように素晴らしい景色に出会えます。紅葉に囲まれた遊歩道を歩いてハイキングができるのも魅力の一つです。

そこから15分ほど登ると西湖(さいこ)や本栖湖(もとすこ)が見渡せる「三湖台」に到着します。広々とした広場になっているので、休憩にもおすすめなのだそう。

さらに、森林浴を楽しみながら1時間程歩くと、丸太作りの展望台がある五湖台に着きます。展望台からは真っ赤に染まった紅葉と、富士山、河口湖などの富士五湖という壮大で美しい景色を堪能することができます。

自治体からのメッセージ

紅葉台では、東海自然歩道の紅葉を眺めながらハイキングを楽しむことができます! 自然歩道沿いの展望台からは、紅葉と一緒に河口湖や西湖などの富士五湖を一望することができます。ハイキング後には、麓の温泉で疲れを癒やしてお帰りください!

鳴沢村のふるさと納税返礼品について

紅葉狩りハイキングの後は温泉でゆったり! 「富士眺望の湯 ゆらり」の入泉券と、紅葉の中を馬に乗って散策できる乗馬体験チケットを紹介します。

富士眺望の湯 ゆらり 入泉券 2枚

・提供事業者：富士観光開発

・内容量：入泉券 2枚

・寄附金額：1万円

富士山を眺めながら贅沢に温泉を楽しめる「富士眺望の湯 ゆらり」の入泉券です。リラクゼーションルームやボディリフレッシュルーム、レストランなど設備が充実しているのも特徴。

【乗馬体験チケット】ハッピーセット

・提供事業者：有限会社パディーフィールド

・内容量：馬場内レッスン30分＋外乗45分

・寄附金額：15万円

基本の乗り降り、動かし方をレクチャーしてくれるので、初心者も安心! 大自然に囲まれた少し長めの森林外乗を楽しむことができる「乗馬体験チケット」です。

今回は山梨県鳴沢村の観光スポット「紅葉台」と、返礼品を紹介しました。紅葉×富士山×青木ヶ原樹海の圧巻の景色を楽しむことができる展望台です。紅葉に包まれた遊歩道で楽しむハイキングは、日々の疲れを癒やしてくれること間違いなし! ハイキングの後は、返礼品の入泉券を利用して温泉で汗を流すのも良さそうです。気になった人はぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者