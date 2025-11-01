伊藤大海、有言実行で沢村賞。チームの進化とともに勝てる、頼れるエース…

不屈の闘志で進化しつづけた

日本シリーズの熱戦が繰り広げられるさなか、僕のTL（ファイターズファンが多い）には伊藤大海がインスタに上げた釣りの写真がじゃんじゃん流れてきて笑ってしまった。激闘のCSファイナルを終えて、うちのエースは毎朝、釣りを楽しんでいる。それもなかなかの釣果だ。週刊誌が野球選手の不倫疑惑を報じるようなとき、思わせぶりに「WBC出場」などとSNS上にヒントを挙げ、ファンの関心を煽ることがあるが、（多少ヒントと条件が合致しても）「伊藤大海は違うと思う」「ひろみは釣りしてるもんなぁ」で終わってしまう。道産子エースは本当に海が好きなのだ。いつかモイネロと釣りに出かけてほしい。どっちの釣果が勝るかエース対決だ。

そんな愛すべき男、伊藤大海がでっかい勲章を手に入れた。2025年度沢村賞。先発投手として最高の栄誉だ。去年は惜しいところで受賞を逃がした（該当者なし）が、今年はほぼ基準を満たし、選考委員会の全会一致で選出されたという。ちなみにファイターズからはダルビッシュ有以来、18年ぶりの受賞となる。伊藤大海が子どもの頃、憧れたダルビッシュと肩を並べたのだ。さっそくダルビッシュのXアカウントはお祝いのメッセージをアップしている。さぞや万感の想いだろう。万感の想いだろうけど、受賞の翌朝、やっぱり釣りに出てでっかいヒラメを釣り上げる大海であった。本当に最高だ。

今年は自主トレの段階から「去年、表彰がなかったタイトルがほしい」と明言していた。春先に大海からもらったというサイン色紙をSNSに上げているファンがいたが、目標を書いてとリクエストして「沢村賞 伊藤大海」をゲットしたらしい（たぶんホンモノだと思う）。この個人タイトルばかりは、いくらタイトルを欲してもチームをないがしろにしない。勝てる、頼れるエースだけが資格を持つ賞だ。伊藤大海はそれにふさわしい存在に成長した。そして、でっかいヒラメも釣った。おめでとう、快挙だ。有言実行の沢村賞だ。

僕らがしびれるのは彼の不屈の闘志である。沢村賞も去年届かず、再チャレンジといえる。大海の野球人生は常にそんな風だった。駒大苫小牧高では1年時から注目を集め、2年春、センバツで名を上げるが、オーバートレーニングがたたり、右ひじの疲労骨折を経験する。勇躍進学した東京の駒沢大学ではレベルの違いに打ちのめされる。投球の身体イメージなど得たものは大きかったけれど、駒沢大学を中退し、いったん北海道へ戻って苫小牧駒澤大（現・北洋大学）に入り直すという迂回路をたどった。ぜんぜんトントン拍子ではないのだ。けれど、懸命に努力し、しっかり球速をアップさせた。2020年ドラフトでファイターズは佐藤輝明、早川隆久に目もくれず、大海を単独指名する。それだけの素材になったのだ。初の「道産子ドラ1選手」は大いに話題となった。そして5シーズン、ついに沢村賞を獲得するまでに進化を遂げた。

新庄監督への評価を一変させた堀内委員長

報道によると沢村賞の選考基準は見直しがはかられるそうだ。これまでは「15勝以上、150奪三振以上、10以上の完投、防御率2.50以下、200投球回以上、25試合登板以上、勝率6割以上」を満たすことが求められた。伊藤大海は14勝、195奪三振、6完投、防御率2.52、196.2投球回、27試合登板、勝率.636であるが、これまでの基準を満たしていない数字も両リーグトップだったりする。投手をめぐる時代が変わったのだ。ファイターズファンなら一度は「大海が登板過多で壊れてしまわないか」心配したことがあるはずだ。とんでもなく頼りになる一方で、大海は弱いところを見せない。調子が悪くても「行ってくれ」と言われたらマウンドに上がる性分だ。逆に言えば今の時代、大海くらい投げても沢村賞の旧・選考ライン（？）には到達しないのだ。アンビリーバブルだ。

今年の沢村賞選考会では個人的に興味深い出来事があった。堀内恒夫委員長が「新庄監督、ただもんではない。非常に原点回帰。新庄監督の考え方に賛同して、沢村賞に関してはありがとうと思っている」と賛辞を送ったのだ。もちろんファイターズ新庄剛志監督の完投重視の方針に関してである。堀内さんが新庄監督を褒めてる（！）。感じ入った。これは手のひら返しさせた新庄監督お見事である。

というのも監督就任時、堀内さんはケチョンケチョンに酷評していたからだ。手元にベースボールマガジン2022年5月号があるので引用する。

「いまは、新庄みたいな監督が現れた。新庄が監督をやって負けたら、俺は日本ハムにリーグから脱退しろと言いたいね」（堀内恒夫氏）

日本ハムがリーグから脱退したら、投手分業制がますます盛んになって沢村賞の選考も大変だったろうと思う。チーム成績も幸い6位、6位、2位、2位と上向いている。今年は83勝するチームを作ることができた。これはリーグが違うから一概には言えないせよ、巨人の70勝と比べて見劣りする数字ではない。新庄監督が「ただもん」ではなくて本当によかったなぁ。伊藤大海が沢村賞獲ったんだよ。