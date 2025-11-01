香音 韓国で“二日酔いスープ”を健康食として愛食!?「牛の血を固めたスープで体にいい！」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。10月26日の放送では、月1回の韓国美容旅行などについて語りました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：月1で韓国に行かれているとのことですが、美容以外でやることはありますか？香音：ご飯を食べに行ったりします。ソルロンタン（※牛の骨や肉などを長時間煮込んで作られる、韓国の乳白色のスープ料理）とか。FUKAMI：ヘルシーで美味しいものを食べて。香音：あとは最近、“二日酔いスープ”と言われている、牛の血を固めた（ものが入った）スープがあって、結構癖の強い味がするのですが、すごく健康的な食べ物で。二日酔いのときに飲むと復活すると言われるぐらい栄養素が詰まったスープなんですけど、「体にいいな！」と思って、それを二日酔いとか関係なく食べに行っています。すみれ：若いときからちゃんとケアとか美容をしていたら、大人になってもすごくキレイでいられるんですよね。FUKAMI：早くから始めるのはいいですね。香音：こういうのも結構、母（野々村俊恵さん）と2人で行ったりするので、母もヘッドスパ、私もヘッドスパと、2人でしてもらうことは結構あります。FUKAMI：お父様（野々村真さん）は一緒に行かれないのですか？香音：父は、基本的にお家で、ワンちゃんたちの留守番をしてもらう係になります（笑）。家族旅行は別の国に行って、韓国に行くときは母と2人か、私1人で行くこともあります。FUKAMI：韓国は（美容やグルメなど）女性がより楽しめますしね。香音：そうですね。（例えば父と一緒に）ヘッドスパとか行って、「ちょっと（フェイスラインが）上がった！」っていうのは分かってくれると思うのですが、それ以上の喜びがあまり見えないかな？と思って、母と行くことが多いです。番組では他にも、家族全体で取り組むダイエット習慣、美肌・美髪を保つ秘訣などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/