11月の運勢★生年月日のバースデー・ナンバーで占う！あなたの運命を変える「タロット占い×数秘術」

数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」を指しますが、この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼んでいます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日 8＋1＋6＝15 1＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」です。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。一人の時間が長すぎて、思考が狭まっています。孤独は知恵を深めますが、行き過ぎると世界が閉じてしまいます。たまには誰かと食事をし、他人の言葉の風に当たってください。他者へ心を開くほどに、思考の停滞は溶けてなくなるでしょう。先月に続き、価値観が崩れるような出来事が起きます。古い信念を手放すまで、痛みを感じるでしょう。心が裸になった時、人はようやく真実を見つめられます。これまでの自分を壊し、新たな自分に生まれ変わりましょう。変化の風が吹いています。転職や環境の移動を考えているなら、まさに潮時です。流れに逆らわず進めば、今までの努力が新しい形で報われます。移動は逃げではなく、再起の始まりなのです。好きなことを通して、人との共感と繋がりが生まれます。趣味が孤独な時間ではなく、心をつなぐきっかけになります。純粋な「好き」が誰かを癒し、やがてあなた自身を救っていくでしょう。趣味の出会いを求めてみてください。強い意志を持つ人物との縁があります。その人はあなたの行動力を刺激し、眠っていた情熱を引き出す存在です。それは目上の方の可能性が強く、関係を恐れずに踏み込めば、人生の方向そのものが変わる可能性があります。一見うまくいっている関係に、小さな不満が潜んでいます。形よりも中身を見直す時期です。心から笑える人と過ごす時間を増やせば、関係は自然と淘汰され、あなたに必要な人が残るでしょう。ルーティンに飽きて、自己管理が甘くなっています。惰性で続けてきた習慣を一度リセットしましょう。体調の波に合わせて柔軟に休むことが、長期的な回復につながります。やる気が湧かないときはたくさん眠ってください。長い旅路を経て、恋が完成に向かいます。過去の痛みも、今の幸せの一部として統合されるでしょう。終わりは始まりであり、ひとつの愛が次の愛を育みます。満ち足りた心で、新しい章が始まることでしょう。誤解からすれ違った友との関係に、和解の兆しがあります。時間が心の角を削り、言葉が再び通じ合います。素直なひと言が関係を戻す鍵となるでしょう。意地を張らず、正直でいればよいのです。勝とうとしないことが大切です。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん） 天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となります。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができます。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/