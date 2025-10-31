◆本記事はプロモーションが含まれています。
Amazonのお得なイベント『スマイルセール』に、人気商品が多数登場中！
日用品、ファッション、キッチン雑貨、スポーツ用品、アウトドアグッズ、家電など、さまざまなカテゴリーのアイテムがセール価格になっています。
10/27（月）9:00 ～ 11/4（火）23:59まで開催していますが、みんなが注目する色やサイズは在庫切れになることも多いので、今のうちにラインナップをチェックしてはいかがでしょうか。
『BOSE』のオーディオ機器を買うならAmazonセールで！
「世界最高峰の音質を耳に届けてくれる」と、愛用者から絶賛されているのが、『BOSE』のオーディオ機器。
『BOSE』オーディオ機器を使ってよかったこと
・クリアなサウンドを聴くと、もう手放せない！
・迫力のある重低音は、今まで使っていたイヤホンでは感じられなかった。
・まるで、目の前で演奏されているかのようなモードに驚きを隠せない！
・デザインがおしゃれだからアクセサリーみたい。
・世界最高レベルのノイズキャンセリング機能は圧巻！
評判のいいイヤホンやヘッドホン、スピーカーなどが、いつもよりお得に買えるAmazonセールは見逃せませんよ！
Bose Ultra Open Earbuds LE
音楽を聴きながらでも、周囲の音を逃さないのが、オープンイヤー型イヤホンのいいところ。
電車に乗った時には、お気に入りの音楽や動画を楽しむ絶好の機会。それでいて、コンテンツにどっぷり入り込んで、降車駅を逃してしまわないよう、アナウンスにも耳を傾けていたいですよね。
また、ピアスやイヤリング感覚で装着できるデザイン性のよさも魅力！
『スマイルSALE』なら、さまざまなカラーがお得になっているので、お気に入りを見つけてみてください。
Bose QuietComfort Earbuds LE
耳をふさぐインイヤー型に慣れている人は、こちらがおすすめ！
3サイズのイヤーチップとスタビリティバンドで9通りの中から、あなただけの快適なフィット感を見つけられますよ。
肝心のサウンドも申し分ありません！ 『BOSE』専用アプリで低音・中音・高音をシームレスに調整できるので、楽曲に合わせて耳に心地いい音を届けてくださいね。
耳元を華やかにするピンクカラーがお買い得です！
Bose QuietComfort Ultra Headphones LE
『BOSE』史上最高との呼び声が高いヘッドホンなのが、『Bose QuietComfort Ultra Headphones』です！
周囲の雑音を遮断する『ノイズキャンセリング』機能を使えば、普段聴き慣れたお気に入りの楽曲でも「こんな音だったのか…」と新たな発見があるかも。
『BOSE』が誇る臨場感にあふれた重低音をしっかり聴けるのもポイント！響き渡るベース音も聴き逃したくない人におすすめです。
『スマイルSALE』では、紹介したルナブルーのほかにも、さまざまなカラーがお得に買えますよ。
Bose QuietComfort 35 / 35ii 用高適合性イヤーパッド
ヘッドホンを装着した時に、耳をしっかりとカバーしていないと、せっかくの良質なサウンドを逃してしまいます。
長く使っていると、へたってしまうこともあるイヤーパッドのサブを持っておくと安心ですよね。
上質なプロテインレザーを採用したイヤーパッドは、汗や化粧品にも強く耐久性がバツグン！
『BOSE』のヘッドホンと合わせて、お買い得なうちにストックしておいてもいいでしょう。
Bose SoundLink Micro Bluetooth speaker
お出かけする時に持ち運びやすい、ポータブルワイヤレススピーカーも人気です。
シリコン製の丈夫なストラップつきなので、リュックなどに吊り下げやすくなっています。
また、万が一落としてしまっても、キズやへこみ、ひび割れを防ぐ耐久性はバッチリ。
水の中でも故障しにくい防水タイプだから、キャンプなどに持っていっても活躍するでしょう！
Bose SoundLink Revolve+ II Bluetooth speaker
イヤホンやヘッドホンだけでなく、部屋じゅうをオーディオ空間にできるのが、『BOSE』の魅力。 紹介するスピーカーなら、360°で一貫した音を届けてくれますよ。
耐久性に優れていることもポイント。『IP55防塵・防水仕様』だから、雨が降り出してきても、安心して持ち運べたり、外でも音楽を聴けるのは嬉しいですね。
また、『Alexa』などの音声アシスタントと連携させれば、ハンズフリーで音声を再生できますよ。
Bose TV Speaker テレビスピーカー
テレビから流れる音をクリアにしてくれるのが『BOSE』のサウンドバーです！
感動するドラマの名シーンのセリフを一発で聴き取れたり、大迫力のサウンド込みで楽しめるゲームの臨場感が伝わったりすること間違いなし。
コンパクトな設計なので、テレビ台の上に置いても最小限のスペースで邪魔になりません。
1台でテレビの視聴ストレスが軽減されるのなら、買わない手はないでしょう。
『BOSE』ならではの製品を、セールでお得に手に入れるチャンスです！
まとめ
Amazonスマイルセールでは、『BOSE』のオーディオ機器だけでなく、さまざまな人気商品がお買い得価格で登場しています。
中にはセール終了を待たずに、在庫切れになったり通常価格に戻ったりするケースも多く、早めのチェックがおすすめです。
「気になっていた」「欲しかった」商品が安くなっているかもしれないので、セールに登場している商品だけでもチェックしてみてくださいね。
