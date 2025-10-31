◆本記事はプロモーションが含まれています。
Amazonのお得なイベント『スマイルセール』に、人気商品が多数登場中！
日用品、ファッション、キッチン雑貨、スポーツ用品、アウトドアグッズ、家電など、さまざまなカテゴリーのアイテムがセール価格になっています。
11月4日（火）まで開催していますが、みんなが注目する色やサイズは在庫切れになることも多いので、今のうちにラインナップをチェックしてはいかがでしょうか。
い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水
こまめに飲む水分補給から、食事中、テレワーク中、風呂上がり、旅行先など、あらゆるシーンで『い・ろ・は・す天然水』は大活躍。
分別の手間がいらないラベルレスタイプなのもGOODです！
1ケース24本入りでとても重いので、Amazonのように自宅まで届けてくれるサービスはありがたいですよね。しかも、一般的なスーパーマーケットやコンビニエンスストアよりも安く買えるのは魅力でしょう。
ローリングストックや防災用にもなる、『い・ろ・は・す天然水』は注目すべき商品の1つです！
ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT
ブラウンの電気シェーバーがかなりお買い得なオフ率で登場です！
アゴ下に密着するコンパクトヘッドで、剃り残しも、夕方に気になる青ヒゲも出にくくなるでしょう。
毎日の身だしなみに必要なものなので、高性能な電気シェーバーが安く買えるのは、ありがたさが身に染みますね。
普段T字カミソリを使っている人は、この機会に電気シェーバーに乗り換えてもよさそうです。
VTCOSMETICS フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
乾燥による肌荒れが気になる季節になってきました。
毎日のスキンケアに気をつけたい人は、フェイスマスクの『ブイティコスメテックス』がおすすめです！
肌に優しい美容液をたっぷりと含んだ極薄シートは、1日10分だけ顔に貼り付ければOK。
1個で30枚のフェイスマスクが入っています。お得な機会に、まとめ買いしておくといいでしょう。
PlayStation 5 デジタル・エディション
新作ソフトの発売を続々と控えている『PlayStation 5』。
美しいグラフィックやゲームからのレスポンスを直に感じるコントローラー体験など、「一度プレイするとドハマりする」という人が続出しています。
『スマイルSALE』でお得に買えるのは、従来機よりも小型化を実現した新モデルです。
ここまで安くなる機会はめったにないので、まだプレイしたことのない人は特に必見ですよ！
[カシオ] 腕時計 カシオ コレクション F-84W-1QJH
シンプルなデザインの腕時計は、1本持っておいて損はありません。
もともと購入を迷わない安価な『カシオコレクション』も、『スマイルSALE』なら、さらにお買い得に！
仕事でも旅行でも、ちょっとしたお出かけでも、あらゆるシーンで活躍してくれるでしょう。
フェイスの形やカラーバリエーションが豊富なので、お気に入りの1本を見つけてみてくださいね。
スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) 流せるトイレブラシ フローラルソープの香り 付け替え用 (36個)
面倒なトイレ掃除は、『スクラビングバブル』の流せるトイレブラシにお任せ！
しつこい黒ずみ汚れなどを濃縮洗剤つきブラシで落としたら、そのまま「ポイッ」とトイレに流すだけです。
また、こすりにくい便器のフチ裏にも届きやすい形状なのも、トイレ掃除のストレスを解消してくれますよ。
使い捨てだから、いつでも清潔に使えるのは嬉しいですね。お得な機会にまとめ買いしておきましょう！
[ザノースフェイス]ダウンジャケット バルトロライトジャケット
過酷な雪山でも、真冬の夜の外出でも寒さをしのげるというのが、『THE NORTH FACE（ノースフェイス）』の『バルトロライトジャケット』です。
中綿には、保温効果をキープする光電子ダウンを採用。防風・耐水にも優れるので、クリスマスや正月など、これからやってくる冬のイベントに欠かせない1着になるでしょう！
2023年のモデルでありながら、人気のダウンジャケット。かなりお得なオフ率で買えるのも、寒さが本格化していない今のうちかもしれませんよ。
まとめ
AmazonスマイルSALEでは、紹介した人気商品のほかにも、さまざまなものがお買い得価格で登場しています。
中にはセール終了を待たずに、在庫切れになったり通常価格に戻ったりするケースも多く、早目のチェックがおすすめです。
「気になっていた」「欲しかった」商品が安くなっているかもしれないので、セールに登場している商品だけでもチェックしてみてくださいね。
