大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10月30日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に1-6で敗れた。この試合で先発を務めたブレイク・スネル投手は、ツキがない場面が多かったとため息をついているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

この日のスネルは試合開始からいきなりデービス・シュナイダー外野手、ウラジーミル・ゲレロJr.内野手に2者連続本塁打を打たれると、4回にはテオスカー・ヘルナンデス外野手のマズい守備をきっかけに失点。さらに、7回は2個の暴投が絡み2点を失っている。

同メディアによると、スネルは試合後に「彼らに本気で打ち込まれたとは思っていない。試合の初球、97マイルの速球を内角高めに投げたら、それを98マイルの打球速度で打たれてホームラン。かなり運が悪かった。ゲレロJr.には単純に悪い球を投げてしまった。それ以降はわりとスムーズにいったが、4回表の三塁打。あれも本当にアンラッキーだ。言い訳をするつもりはないが、ただただ運が悪かった。できることには限界がある」と率直な心境を明かしたという。

また、同メディアは「スネルの投球内容は結果ほど悪くなかったと言えるかもしれないが、打線があまりにも援護できなかったのが痛かった。ロサンゼルスは直近2試合でわずか3得点しか挙げられず、得点圏では6打数無安打と完全に沈黙している」と打線の責任も大きいと指摘している。

【関連記事】

【了】